TASR

Dnes o 08:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tipsport liga: Banská Bystrica doma v dráme podľahla Miškovcu

DVTK sa dostal na čelo tabuľky, na konte má po šiestich zápasoch 12 bodov.

Brankár Tyler Beskorowany (Banská Bystrica), archívna snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice prehrali v utorok v predohrávke 13. kola Tipsport Ligy 2019/2020 na domácom ľade s maďarským DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:3 po predĺžení.

V prvej tretine si vyloženejšie šance vypracovali hostia. Do vedenia mohli ísť už v tretej minúte, ale pri pravej žrdi sa ani na dvakrát nepresadil Beach. Domáci pohrozili paradoxne v oslabení, po chybnej rozohrávke súpera sa ocitol v šanci pred odkrytou bránkou Gabor, no puk do nej nedostal. Na opačnej strane opäť hrozil Beach, no nevyužil chybu Nemčíka, keď z kruhu voľný zakončoval z prvej iba do gólmana Beskorowanyho.

Ten sa musel mať na pozore aj po štipľavej strele Magosiho z hornej časti kruhu, puk i so šťastím neskončil za čiarou. Bystričania mohli ísť vzápätí do vedenia, lenže zblízka neuspel z dorážky mladý Fafrák. Miškovec mal ďalšiu príležitosť po šikovnej strele Galanisza, ale mieril vedľa. Pred prestávkou hrali "barani" presilovku a v nej z medzikružia dobre strieľal Southorn a neskôr z dvoch metrov Hickmott, brankára Rajnu obaja nepokorili.

Divoká druhá tretina

V strednom dejstve bol nebezpečný teč útočníka HC "05 Šťastného, na opačnej strane sa nepresadil voľný Reszegh. Podarilo sa to až jeho spoluhráčovi Beauvillierovi, dostal sa do úniku a pretavil ho rutinérsky do gólu na 0:1. Úradujúci slovenský majster mal potom tlak v presilovke, ale nevyrovnal a pykal. Nahodený puk D. Kissom od modrej sa odrazil od nohy Magosiho za prekvapeného Beskorowanyho – 0:2.

Domáci zdvihli hlavy po úspešnom dravom prieniku mladého Fafráka, puk tentoraz smeroval do bránky od korčule obrancu hostí – 1:2. Uplynula necelá minúta a bolo 2:2. V presilovke prestrelil Rajnu z pravej strany Hickmott. Do vedenia potom mohli ísť hráči Miškovca, ale voľný Beach opäť raz mieril len do Beskorowanyho.

Oklieštený Miškovec dzdola

V tretej tretine mali Banskobystričania drvivú prevahu i šance. Ocitli sa v nich Mihálik, Šťastný, Lamper a najmä Bartánus po akcii aktívneho Fafráka, ale Rajna podržal svoj tím, ktorý prišiel pod Urpín v oklieštenej zostave iba s tromi kompletnými formáciami. Napriek tomu ešte hrozil.

V 50. minúte mali veľké príležitosti Beauvillier a Harrison zblízka a Beskorowany musel byť ostražitý aj po koncovke Dudása z kruhu. Následne "barani" nevyužili presilovku a po nej mal dve možnosti na druhý gól Fafrák. Najprv to skúšal z medzikružia a neskôr z pravej strany, no neskóroval.

Tesne pred koncom natiahol Rajnu dobrou strelou Šťastný, ale nemenil stav, takže duel dospel do predĺženia. V ňom najprv nevyužil šancu Rodman sám pred Beskorowanym, no napokon ho to nemrzelo, pretože po strele Beacha úspešne puk tečoval Harrison – 2:3.

HC"05 iClinic Banská Bystrica - DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:3 pp (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1) Góly: 32. Fafrák (Tamáši, Nemčík), 33. Hickmott (Southorn, Jääskeläinen) – 27. Beauvillier (Ross, Dudás), Magosi (D. Kiss), 62. Harrison (Beach, Ross). Rozhodovali: Štefik, Stano - D. Konc, J. Konc, vylúčenia: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2086 divákov. Banská Bystrica: Beskorowany – Biro, Mihálik, J. Brejčák, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Lamper, A. Šťastný, Jääskeläinen - Hickmott, Wahl, Šoltés – Fafrák, Tamáši, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč DVTK Miškovec: Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, D. Kiss, Láda, Vojtkó – Reszegh, Vas, Rodman – Beach, Galanisz, Magosi – Beauviller, Harrison, Ritó – P. Kiss

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „Miškovec k nám prišiel iba so sedemnástimi hráčmi. Chceli sme mať vysoké tempo hry, ale prakticky sme sa k ničomu nedostali, okrem desiatich minút v druhej tretine, počas ktorých sme hrali dobre. Prehrávali sme 0:2, no vyrovnali sme na 2:2 a mysleli si, že môžeme vyhrať v riadnom hracom čase alebo v predĺžení, no nestalo sa tak. V tretej tretine sme nevyužili viacero šancí. Sme sklamaní. Musíme sa pohrať ešte so zložením pätiek. Viac očakávam od prvej formácie. Presilovky sú v poriadku, ale hru piatich proti piatim musíme zlepšiť.“

Marcel Rodman, tréner Miškovca: „Sme šťastní, že sme v Banskej Bystrici vyhrali a získali dva body. Každý tím musí byť s dvomi bodmi z ľadu majstra spokojný. V tejto časti sezóny sa vyskytuje v našej hre veľa chýb, to sa stalo aj nám, ale celkovo hráme každým zápasom lepšie a lepšie, ako tím rastieme. Pred pár dňami sme prehrali v Nitre aj keď sme viedli 2:0, teraz sme za stavu 2:0 pre nás tiež o výsledok takmer prišli, no nakoniec sme vyhrali. Zajtra si dáme deň voľna a potom sa už musíme vrátiť k poctivej práci.“