TASR

Dnes o 08:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dobrý výsledok. Slováci do 17 rokov v príprave zdolali rovesníkov z Chorvátska

Slovenskí futbalisti do 17 rokov zvíťazili v utorok v prvom z dvojice prípravných zápasov nad Chorvátskom 3:1 v NTC Senec.

Slovenskí reprezentanti do 18 rokov — Foto: futbalsfz.sk/Roman Ferstl

Senec 17. septembra (TASR) – Zverenci reprezentačného trénera Branislava Fodreka sa s Chorvátmi ešte stretnú v rovnakom dejisku aj vo štvrtok 26. septembra. Pre SR 17 je dvojzápas generálkou na 1. kolo kvalifikácie ME.

Slovensko "17" - Chorvátsko "17" 3:1 (2:0) Góly: 25. a 64. Jambor, 37. Kotlár - 47. Barišič (z 11 m), 170 divákov. zostava SR 17: Danko – Mazanovský (46. Šikula), Kóša, Lehotský, Szalma – Šmatlák (46. Oravec), Sečanský, Urgela (84. Michalec) – Gaži (84. Macejko), Jambor, (90. Molčan) Kotlár (46. Bombík)

Hlas po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Branislav Fodrek, tréner SR 17: „Som veľmi spokojný s výkonom aj výsledkom. Stanovili sme si nejaký herný plán a dodržali sme ho na ihrisku. Víťazstvo je zaslúžené a pre nás samozrejme dôležité, aj pre posilnenie sebavedomia pred októbrovou kvalifikáciou. Po polčasovom vedení o dva góly sme čakali, že súper zmení spôsob hry, chceli sme sa vyvarovať inkasovaniu kontaktného gólu, ako to už býva, presne to sa nám stalo. Hráči však zareagovali perfektne, po fáze, keď dominovali Chorváti, sme znova robili, čo bolo treba, dali sme pekný tretí gól a dosiahli víťazstvo. V odvete dostanú šancu ďalší hráči, samozrejme, že nám bude záležať na výsledku, je to medzinárodná konfrontácia a kvalifikácia je predo dvermi."