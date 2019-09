V obci Ružindol budú lietať bosorky

TASR

V obci Ružindol v okrese Trnava sa uskutoční 5. októbra podujatie Ružindolská bosorka.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ružindol 24. septembra (TASR) – TASR o tom informovala riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Michaela Potočárová. S obcou Ružindol sa spájajú historky o čarodejniciach, ktoré tam údajne žili. Údajné bosorky Katka Šnajderová, Abdonička či Jamborka však boli v skutočnosti liečiteľkami, ktoré mnohé Ružindolčanky inšpirujú dodnes.

„V rámci bohatého programu pre deti a dospelých, ktorý sa začne o 12.00 h a bude sa konať až do 18.00 h, sa návštevníci dozvedia o bylinkách, ktoré ružindolské ľudové liečiteľky v minulosti využívali, ale aj to, ako sa dá s nimi pracovať dnes. Prídu tiež učiteľka lietania na metle, kováči odetí v čertovských kostýmoch či výrobcovia čarovných prútikov. Okrem toho sa milovníkom vína a medu predstaví to najlepšie, čo obec ponúka," pozýva na podujatie Potočárová.

Vinársku tradíciu v Ružindole odrážajú najmä tamojšie vinárstva. Za obecným úradom na malom námestí nájdu záujemcovia stánky s ich najlepšími vínami, chýbať nebudú ani záhradkári, ktorí ponúknu zeleninu a ovocie. Staršie generácie pripravia lokálne gastronomické špeciality a dobroty starých mám.