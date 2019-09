Klaudia Fiolová

Dáni spoločne vyzbierali viac ako 2 milióny eur, za ktoré vysadia po celej krajine stromy

Dánskov je prvou krajinou, ktorá zorganizovala verejnú zbierku, ktorou sa dokázalo, že ľuďom nie je ľahostajný osud planéty.

Dánsko zapojil do boja proti klimatickým zmenám aj obyvateľstvo — Foto: Wikimedia

KODAŇ 25. septembra - Dáni sa ako jedni z prvých začali vážne zaoberať ochranou životného prostredia a tak sa ich model pre environmentálnu legislatívu stal vzorom pre Európsku úniu. Dnes predávajú know-how svojho environmentálneho modelu do ďalších štátov aj mimo EÚ. Niet divu, že práve Dáni ako prví prišli s ideou, že v boji proti klimatickým zmenám sa všetci obyvatelia spoja. Zorganizovali verejnú zbierku na výsadbu stromov a vďaka tomu vyzbierali približne 2,4 miliónov eur. Táto suma je dostatočná na výsadbu skoro milióna stromov.

Dvadsať percent získaných peňazí bolo vyčlenených na zachovanie už existujúcich dánskych lesov a na ochranu tropických dažďových pralesov v zahraničí. Organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou prírody, vyhlásila, že vyčlenila už 600 hektárov na výsadbu stromov.

Ako informuje portál The Good News Network, verejná zbierka stále prebieha a prvá celoštátna výsadba stromov sa bude konať už na túto jeseň. Ďalšiu plánujú na jar roku 2020. Ak vyzbierajú dostatočné množstvo peňazí na výsadbu ďalších stromov, organizátori plánujú až 30 podujatí po celom Dánsku, kedy ľudia budú sadiť. Dánsko tak dúfa, že bude inšpiráciou aj pre ostatné krajiny, aby aj oni vyhlásili verejnú zbierku a tak sa pridali do boja proti klimatickým zmenám. „Je to úžasný spôsob, ako zapojiť ľudí z celej krajiny, aby spoločne prispeli na dobrú vec, vypestovali rastliny a starali sa o ďalšie stromy,“ povedala Sara Lom, riaditeľka charitatívnej organizácie.