TASR

Košický župan Trnka verí, že Nová hodvábna cesta môže do kraja priniesť tisíce pracovných miest

Ako prekladisko tovaru pre tzv. Novú hodvábnu cestu by mohol slúžiť plánovaný Globálny logistický industriálny park (GLIP) v lokalite Košice – Bočiar.

Rastislav Trnka — Foto: TASR/František Iván

Košice 24. septembra (TASR) – Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku potenciál je na vznik 5000 až 10 000 nových pracovných miest s tým, že projekt si však bude vyžadovať podporu a jednotný postoj na všetkých úrovniach riadenia štátu.

„Dobrou správou je, že Čína má záujem na tom, aby sa jeden z koridorov Novej hodvábnej cesty končil pri Košiciach. Lokalita na východe je pre túto investíciu najvýhodnejšou, lebo tadiaľ vedie funkčná širokorozchodná trať, je tu priestor na prekladisko aj dostupná pracovná sila," uviedol v utorok Trnka.

Ten sa v dňoch 11. a 12. septembra zúčastnil na samite v Hongkongu venovanom práve projektu Novej hodvábnej cesty. Celkovo na podujatie prišlo 5000 účastníkov, zástupcov štátov, regiónov, investičných aj stavebných spoločností.

O výstavbe prekladiska tovaru v lokalite Košice – Bočiar, kde sa končí širokorozchodná trať z východu, tak mal KSK možnosť rokovať s potenciálnymi čínskymi investormi, ale aj dodávateľmi. Trnka konštatoval, že s čínskou stranou sa rozprávali aj o iných projektoch Novej hodvábnej cesty.

„Predĺženie širokorozchodnej trate do Viedne, ako naznačujú kroky niektorých predstaviteľov vlády SR, však považujem v tomto čase za nešťastné. Treba myslieť najmä na východ Slovenska, ktorý potrebuje ekonomicky rozhýbať. Pomohli by tomu aj dobre platené pracovné miesta v rámci GLIP-u. Bolo by neprezieravé darovať takú veľkú príležitosť bohatej Viedni. Ak chceme, aby bol projekt úspešný, musíme mať jasno v tom, do akej miery chceme byť súčasťou tejto obchodnej cesty. Či chceme, aby cez našu krajiny iba prechádzala železnica a investície nám pretiekli a roky pretekali*** pomedzi prsty, alebo chceme mať funkčné prekladisko, ktoré bude vstupnou aj výstupnou bránou obchodu medzi Čínou a Európou, z čoho by sme vedeli ťažiť desiatky, ak nie stovky rokov," uviedol.

KSK sa prostredníctvom samitu tiež oboznámil s projektmi hodvábnej cesty v iných krajinách, ktoré v súčasnosti úspešne fungujú. Napríklad Poľsko, cez ktoré prechádza hlavný prúd železničnej Novej hodvábnej cesty, buduje už druhý terminál Czeremcha - Wyskolitowsk pre vlaky z Číny.

V existujúcom termináli Brest – Maleszewice totiž za posledné tri roky stúpol objem prepraveného nákladu o viac než 100 %. Odborníci odhadujú, že takýmto tempom bude preprava tovaru po transkontinentálnej trase narastať aj v budúcnosti. Okrem toho dochádza aj k zvýšeniu počtu vlakov, ktoré z Číny odchádzajú a k zrýchleniu dodania tovaru, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Lokalita Bočiar pri Košiciach s rozlohou 560 hektárov môže podľa KSK vytvoriť voľnú kapacitu na prekládku pre 500.000 kontajnerov ročne s obslužnými činnosťami, čím by v kraji vzniklo 5000 až 10. 00 nových pracovných miest. Širokorozchodná trať Košice – Užhorod a Rusko – Kazachstan s napojením na Čínu by v porovnaní s námornou dopravou urýchlila prepravu tovaru zo 40 - 45 dní na 10 - 15 dní.

„Výstavbe terminálu intermodálnej dopravy prvej základnej časti GLIP-u chceme dať rozvojový impulz, no na to, aby sa zrealizoval, je potrebná aj súčinnosť štátu. Iba tak vieme byť dostatočne flexibilní, aby sme využili geograficky a geopoliticky výhodnú polohu východného Slovenska v prospech obyvateľov," doplnil Trnka.

Zámer KSK nadväzuje na akčný plán postupu pri príprave a výstavbe GLIP-u a uznesenie vlády SR z 11. apríla 2017, ktorým vláda odporučila KSK, aby spolupracoval s Čínou v oblasti hodvábnej cesty.