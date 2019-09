Lenka Miškolciová

Dnes o 13:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kuneradský zámok zachránia. Nových majiteľov trápil jeho smutný osud, rozhodli sa ho zmeniť

Mnohí už tomu neverili, no dvakrát vyhorený Kuneradský zámok sa možno predsa len podarí zachrániť. Vďaka manželom, ktorí si ho zamilovali.

Kuneradský zámok počas posledného požiaru minulý rok v októbri. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

KUNERAD 24. septembra - Zničený zámok v Kunerade pri Žiline možno predsa len ožije. Ako informuje portál My Žilina, nový majiteľ má v pláne jeho záchranu. Zámok v posledných rokoch dvakrát vyhorel a s jeho budúcnosťou to vyzeralo veľmi zle. Prvý požiar vypukol za dodnes nevyjasnených okolností ešte v roku 2010 a druhýkrát zámok vyhorel v roku 2018. Po druhom požiari ľudia nielen pred vyhoreným zámkom protestovali, ale aj zozbierali podpisy na petíciu za záchranu Kuneradského zámku s takmer 3500 podpismi.

Na snímke Kaštieľ Kunerad v obci Kunerad pri Rajeckých Tepliciach (okres Žilina) po požiari, ktorý hasili hasiči od raňajších hodín v sobotu 20. októbra 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Ako uvádza TASR, signatári vtedy žiadali, aby vláda určila osobu alebo orgán, ktorý dokáže odstrániť prípadné problémy v komunikácii medzi majiteľom zámku (vtedy kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice) a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. „Zároveň žiadame vyčleniť finančné prostriedky z dostupných zdrojov vlády SR, Ministerstva kultúry SR, prípadne ďalších zdrojov na okamžité a nevyhnutné ošetrenie ďalších škôd spôsobených poveternostnými vplyvmi. V prípade, že zámok Kunerad nie je možné zachrániť iným spôsobom, žiadame zvážiť jeho vyvlastnenie do majetku kompetentných orgánov SR a jeho následnú záchranu,“ uvádzalo sa v petícii. Odvtedy sa však mnohé zmenilo a ako informuje My Žilina, zámok má nového majiteľa, pre ktorého je zámok srdcovou záležitosťou a jeho osud mu nie je ukradnutý.

Novými majiteľmi sú manželia, ktorých trápil osud milovaného zámku

Novými majiteľmi sú manželia, ktorí pochádzajú zo Žiliny a do Kuneradu chodievali ako deti. Aktuálne žijú v zahraničí, odkiaľ už dlhšiu dobu sledovali smutný príbeh zámku. „Práve preto, že sme z regiónu, zámok poznáme, nie je nám ľahostajný a nečrtalo sa žiadne iné riešenie jeho záchrany, rozhodli sme sa osloviť kúpele s ponukou na odkúpenie. Uvedomujeme si, že to bude veľmi dlhý a náročný proces, ale veríme, že sa nám ho podarí ešte oživiť,“ vysvetlila pre My Žilina nová majiteľka zámku Kunerad Jana Škottová.

Momentálne noví majitelia spolu s odborníkmi konzultujú, do akej miery je možné zámok zachrániť. Ako prvé plánujú zámok zastrešiť. Z obnovy zámku sú však nadšení, hoci jeho budúcnosť je stále neistá.

Zámok Kunerad postavili v roku 1916 v secesnom slohu. Počas Slovenského národného povstania v ňom sídlil štáb partizánskej brigády, v roku 1944 ho vypálili fašistické vojská. Po roku 1945 ho zrekonštruovali a opravili. Od roku 1974 slúžil na liečebné účely.

