Lenka Miškolciová

Dnes o 13:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Učiteľka sa žene sťažovala, že jej syn je drzý. Mama mu vystrojila príučku, na ktorú tak skoro nezabudne

Niektorí pošlú deti do postele bez večere, iní ich nepustia von za kamarátmi. Anglická mamička má však svoj vlastný spôsob príučky.

Mamička si vymyslela naozaj zaujímavý spôsob, ako naučiť jej syna slušnému správaniu. — Foto: Facebook/Becky Crandley

SITTINGBOURNE 24. septembra - Škola sa začala už takmer pred mesiacom a rodičia sa už stretávajú s viacerými situáciami, ktoré k tomu, žiaľ, patria. Či už sú to tradičné choroby, ktoré sa okamžite rozšíria medzi deťmi v kolektíve, alebo napríklad aj správanie ich ratolestí, kvôli ktorému sú učitelia niekedy nútení povolať si do školy rodičov. Podobne na tom bola aj Becky Crandleyová, mama školáka z anglického mesta Sittingbourne.

Niektorí to na deti v takýchto situáciách skúšajú tak, že im dajú, ľudovo povedané, „zaracha“, iní ich pošlú spať bez večere. Becky však skúsila celkom iný prístup. Po tom, ako sa jej učiteľka matematiky sťažovala na drzé správanie jej syna, rozhodla sa, že si to napochoduje priamo do triedy, ktorú jej syn navštevuje a počas hodiny bude sedieť vedľa neho. Nebolo to však bez varovania. Becky sa synovi vyhrážala, že ak sa v škole nezlepší, príde a sadne si vedľa neho. Ten si myslel, že ide len o plané vyhrážky. Na jeho smolu a pobavenie iných sa však hlboko mýlil.

Keď sa mu vyhrážala, že príde do školy, vždy ju vysmial

„Všetko sa to začalo už minulý rok, keď sa zrazu jeho správanie zmenilo. Myslím, že to je spôsobené tým, že dospieva. Ale jeho drzosť a nerešpektovanie ľudí nemôžem vystáť,“ vyjadrila sa pre miestne noviny KentLive mamička. „Niekoľkokrát bol po škole, no nezaberalo to. Stále som sa mu vyhrážala, že prídem do školy a sadnem si vedľa neho, no on sa na tom len smial. Keď mi ale jeho učiteľka matematiky poslala mail, v ktorom sa na neho sťažovala, povedala som jej, že k nim prídem na hodinu,“ vysvetlila zrod svojho plánu Becky.

Bol tak červený, že sa to ani nedá k ničomu prirovnať

Ako píše portál Ladbible, Becky sa podelila aj s tým, ako jej neposlušný syn zareagoval, keď ju videl vchádzať do triedy na hodinu matematiky: „O ničom ani len netušil. Cítil sa veľmi trápne, keď ma učiteľka predstavila ako jeho mamu. Keby som tak len mala fotku toho, ako sa tváril, keď som vošla do triedy. Bol tak červený, že to ani nemám k čomu prirovnať,“ opísala so smiechom mamička.

Dodala, že veľa ľudí ju pozná ako ženu, ktorá na svojich päť detí nedá dopustiť. No ako sama priznala, je tiež pravda, že sa ich snaží naučiť aj to, ako sa správať a ako slušne a dobre viesť život. A keď to niektoré z jej detí nezvláda, jednoducho zakročí, ako tomu bolo aj v prípade jej syna. Snáď sa z toho školák poučí a jeho mama sa tak bude môcť venovať aj niečomu inému, ako je matematika pre základné školy.