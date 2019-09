Klaudia Fiolová

Ich manželstvo prežilo Hollywood: Pri Catherine stále cítim motýle v bruchu, priznal Michael Douglas

Manželstvo Michaela Douglasa a Catherine Zeta-Jones im môže závidieť nejeden pár.

Hollywoodsky pár je šťastný aj po 20 rokoch manželstva — Foto: Instagram@michaelkirkdouglas, catherinezetajones

HOLLYWOOD 25. septembra - Pre mnoho párov na svete sú práve oni dvaja vzorom. Prežili spolu už takmer 20 rokov manželstva a stále sú do seba zamilovaní. Ich spoločný príbeh sa začal naozaj zaujímavo. Michael stretol Catherine v roku 1996 na filmovom festivale v Deauville. „Bolo mi povedané, že Michael Douglas sa chce so mnou stretnúť. Sedela som s mojím bratom v lobby bare v hoteli a on išiel naokolo a ani si ma nevšimol," spomína herečka na ich prvé stretnutie. Neskôr ich posadili k jednému stolu na večeri a pustili sa do reči. Herec bol veľmi odvážny a povedal Catherine, že možno práve sedí vedľa budúceho muža svojich detí. Ona sa nad tým len pousmiala a neskôr sa vzdialila. Michael to ale nevzdal a posielal jej kvety. Dlhé mesiace spolu len telefonovali, lebo obidvaja boli rozlietaní kvôli pracovným povinnostiam. „O 9 mesiacov neskôr po dlhých telefonátoch a skvelých spoločných večerách som sa samej seba pýtala, prečo vlastne nie sme spolu ako pár," prezradila Catherine v televíznej šou Larryho Kinga pre CNN.

Ani jeden z nich nechcel, aby bol ich vzťah len krátkodobým románikom

Cítili sa spolu perfektne, mali si čo povedať a aj napriek veľkému vekovému rozdielu (je medzi nimi 25 rokov) sa rozhodli pre spoločný život. „Moji rodičia sú vo veku môjho manžela. Nikdy sme to ale nepovažovali za nejaký problém, alebo ako prekážku v našom vzťahu," povedala herečka. Pár mal svadbu v novembri v roku 2000 a jediná vec, o ktorú Catherine žiadala svojho budúceho manžela bola tá, že nemôže plakať počas obradu. „Ja poznám jeho pohľad, presne viem, kedy sa rozcíti. A on moju prosbu dodržal a radšej sa na mňa ani nepozrel, aby sa nerozplakal," opísala herečka ich svadobný deň.

Dvojica si prešla ťažkým obdobím, keď Michaelovi diagnostikovali rakovinu

Ťažké obdobie vo vzťahu hereckej dvojice nastalo, keď Michaelovi diagnostikovali rakovinu. Manželka mu bola najväčšou oporou a podporovala ho aj počas liečenia. „Najhoršie bolo pre mňa to, že som videla na manželovi, že je unavený a nevládze. Hoci Michael mal vždy energiu na rozdávanie," opísala ťažké časy Catherine. O pár rokov neskôr potrebovala aj ona podporu svojej rodiny, keď jej diagnostikovali bipolárnu poruchu. Aj napriek tomu, že pár oznámil koniec ich vzťahu v roku 2015 (a nejaký čas strávili v oddelených domácnostiach, hoci k rozvodu nikdy neprišlo), nevydržali bez seba dlho. „Som do nej blázon. V každom vzťahu sú ťažké obdobia a my sme ich nakoniec vyriešili," povedal Michael v televíznej šou Ellen DeGeneres.

Ani po 20-tich rokoch manželstva sa nevedia jeden od druhého odtrhnúť

Len pred pár dňami sa Michael Douglas zúčastnil spolu s manželkou na udeľovaní cien BAFTA, ktorú odovzdáva každý rok Britská akadémia filmového a televízneho umenia. Ide o akýsi náprotivok amerického Oscara. Michael bol nominovaný za úlohu, ktorú stvárnil v seriáli „The Kominsky Method", ktorý sa vysielal na internetovej televízii Netflix. Počas afterparty sa s novinármi podelil o svoje pocity, ktoré stále cíti ku Catherine Zeta-Jones a ktoré sa nezmenili ani počas rokov.

Je to už 20 rokov, čo vstúpili do manželského zväzku a herec stále cíti motýle v bruchu, keď je pri svojej manželke. Ich vzťah si za ten čas prešiel len jednou menšou krízou po tom, ako Michael úspešne porazil pred pár rokmi rakovinu a možno aj to je dôkazom toho, že ich láska je úprimná. Mnoho novinárov sa ich stále pýta tie isté otázky ohľadom ich manželstva a preto ich Michael opäť odbil jednoduchou odpoveďou. „Stále pri nej cítim motýle v bruchu. A vie aj perfektne upratovať,“ dodal vtipne herec.

Spoločenských akcií sa pár veľmi nezúčastňuje, keďže sa presťahovali na vidiek, aby mali pokojný rodinný život. Ako ale sám Douglas prezradil pre portál Shared, z času na čas im pozvánka na honosné akcie padne vhod, lebo postretávajú mnoho známych a priateľov.