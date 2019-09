Lenka Miškolciová

Walker Texas Ranger dostane novú podobu. Chucka Norrisa nahradí tento miláčik žien

Podobne ako mnohé iné klasické a obľúbené seriály aj Walker Texas Ranger sa dočká nového spracovania, na ktorom sa už pracuje.

Chuck Norris v roli Walkera. — Foto: IMDB.com

WASHINGTON 24. septembra - Klasický seriál, ktorý kraľoval televíziám v 90-tych rokoch, sa dočká nového spracovania. Podobne ako v pôvodnej verzii aj v tej novej Walker dostane ženskú partnerku a bude sa venovať témam, ako sú morálka či rodina. Chuck Norris si však rolu texaského rangera už nezopakuje. V jeho úlohe sa predstaví herec Jared Padalecki, ktorého môžete poznať či už ako Deana zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov alebo ako Sama Winchestera zo seriálu Supernatural (Hrozba z temnoty).

Jared Padalecki nahradí legendárneho Chucka Norrisa v úlohe texaského rangera. Foto: IMDB.com, CBS

Padalecki stvárni v novom seriáli Cordella Walkera, ktorý sa snaží nájsť si späť cestu k svojej rodine počas toho, ako vyšetruje závažné zločiny v Texase. Cordell je vdovec, otec dvoch synov a vracia sa do texaského Austinu po dvoch rokoch, ktoré prežil ako agent v utajení. Hoci si myslel, že to najťažšie už má za sebou, doma zisťuje, že ho ešte stále čaká obrovské množstvo práce. Walker a jeho partnerka (jediná ženská rangerka v texaskej histórii) sú modernými hrdinami, ktorých svet potrebuje a bojujú za to, čo je správne nehľadiac na pravidlá.

Ako infromuje portál Deadline, za novým Walkerom stoja scenáristka Anna Frickle, producenti Dan Lin a Dan Spilo a seriál sa bude premiérovo vysielať na americkej televízii CBS. Dátum nakrúcania či premiéry zatiaľ nie je známy.