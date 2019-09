TASR

Prejav prezidentky na summite OSN: Ľudstvo zabudlo platiť účty voči planéte

Ľudstvo v súčasnosti žije v najlepších časoch v histórii, užíva si výhody pokroku, avšak zabudlo platiť svoje účty voči planéte.

Zuzana Čaputová, archívna snímka — Foto: TASR/Jakub Kotian

New York 23. septembra (TASR) – Dnešná generácia je prvou, ktorá už pociťuje dôsledky tohto "bezohľadného konania". V prejave na klimatickom summite OSN v New Yorku to vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Slovenská hlava štátu vystúpila ako prvá rečníčka v tematickej sekcii o transformácii energetiky založenej na spaľovaní uhlia. Úvodným rečníkom k predchádzajúcej téme o financovaní klimatických projektov pre rozvojové krajiny bol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Čaputová, ktorá v prejave kritizovala popieranie klimatických zmien, vyzvala na zadefinovanie nových globálnych pravidiel a ich vymáhanie. „Potrebná je rýchla a dôkladná zmena politiky, iný spôsob podnikania, výroby energie, dopravy, investícií, ochrany biodiverzity a narábania s prírodnými zdrojmi. Musíme zmeniť náš spôsob života," vyzvala slovenská prezidentka.

Zuzana Čaputová vystúpila v čase 18:25

Ako príklad uviedla aj Slovensko

Účastníkov summitu informovala, že Slovensko urobilo "politicky nemysliteľné" rozhodnutie zatvoriť svoje uhoľné bane, z ktorého vyplýva potreba ekonomickej transformácie časti krajiny. Pripomenula, že Slovensko už v súčasnosti vyrába 80 percent energie nízkouhlíkovým spôsobom a zaviazalo sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Okrem toho plánuje znížiť objem emisií o 45 percent do roku 2030. Pôvodný plán počítal so 40-percentným znížením.

„Pred niekoľkými dňami sme rozhodli o vyčlenení ďalších 2,5 miliardy eur na investície do klimatických projektov do roku 2030. Na medzinárodnej úrovni prispievame do Zeleného klimatického fondu," povedala Čaputová s tým, že Slovensko podporuje plán Európskej únie urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent.

Skonštatovala, že Slovensko sa pridalo ku klimatickej iniciatíve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. „Nezáleží na tom, či sme malí alebo veľkí, všetci môžeme prispieť bez vyčkávania, že začne niekto iný," vysvetlila Čaputová význam iniciatívy.

Ako treba zvýšiť úsilie?

OSN odhaduje, že na zmiernenie globálneho otepľovania o najviac 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím pred začiatkom industrializácie je potrebné celosvetovo zvýšiť úsilie troj- až päťnásobne oproti dnešku.

„Podľa Medzivládneho panelu o klimatickej zmene by nárast teploty nad 1,5 stupňa Celzia viedol k nezvratnému poškodeniu ekosystémov, od ktorých závisíme," vyhlásil vo svojom prejave generálny tajomník OSN António Guterres. Dodal, že súčasným tempom by globálna teplota stúpla do konca tohto storočia o 3 stupne Celzia, preto tento klimatický summit musí byť najmä o skutkoch.

Globálna teplota doteraz podľa vedcov vzrástla o 1 stupeň Celzia v porovnaní s obdobím pred začiatkom priemyselnej revolúcie. K cieľu dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého do roku 2050 sa prihlásilo 66 krajín, medzi nimi aj Slovensko.