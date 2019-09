TASR

Šesťdesiatšesť krajín sa zaviazalo k úžasnému kroku. Toto chcú dosiahnuť do roku 2050

Šesťdesiatšesť krajín signalizovalo, že chcú do roku 2050 dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/Valiphotos

New York 23. septembra (TASR) - Oznámil to generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý v pondelok organizuje v New Yorku medzinárodný klimatický summit s cieľom zintenzívniť opatrenia proti globálnemu otepľovaniu.

K dosiahnutiu nulových emisií oxidu uhličitého do roku 2050 sa zaviazalo 66 vlád, 10 regiónov, 102 miest, 93 firiem a 12 investorov, uviedol Guterres vo vyhlásení, ktorého citovala agentúra AP.

Medzi krajinami, ktoré sa prihlásili k cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality, je aj Slovensko.