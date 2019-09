TASR

Dnes o 14:43 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tury sa na MS v skejtbordingu prebojoval až do semifinále. Hovorí o veľkom úspechu

Slovenský reprezentant Richard Tury sa dokázal na majstrovstvách sveta v street skejtbordingu v brazílskom Sao Paule prebojovať až do semifinále.

Richard Tury — Foto: TASR/Michal Svítok

Sao Paulo 23. septembra (TASR) - Do finále však nepostúpil a so ziskom 27,7 bodu ho klasifikovali na 17. mieste. Tury predtým úspešne prešiel kvalifikáciou a aj cez štvrťfinálové sito. Vo finále sa predstavili ôsmi najlepší semifinalisti, zlato získal Američan Nyjah Huston. Medzi ženami triumfovala domáca Pamela Rosová.

„Kto sledoval semifinále, vie, že to bolo niečo neskutočné. Jazdy celkom nevyšli podľa mojich predstáv, no po piatich dňoch intenzívneho jazdenia som rád, že som sa prebojoval až do semifinále," uviedol Tury na svojom facebookovom profile.

„Celkové 17. miesto považujem aj vzhľadom na silnú konkurenciu za veľký úspech. Oproti vlaňajšku som sa zlepšil o desať miest a zároveň som si pripísal ďalšie cenné body do kvalifikácie na OH 2020," dodal.