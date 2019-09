TASR

Špalek sa po víťazstve v Udine už teší na Juventus. Bude to vraj sviatok

Futbalistov Brescie so slovenským útočníkom Nikolasom Špalekom čaká v utorok skutočný sviatok.

Na snímke vpravo Nicolas Špalek (Slovensko) a vľavo Irlian Ceka (Albánsko), archívny obrázok — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Brascia 23. septembra (TASR) - Nováčik talianskej Serie A privíta na štadióne Maria Rigamontiho v rámci 5. ligového kola úradujúceho majstra Juventus Turín. Duel so suverénnym hegemónom uplynulých rokov v najvyššej súťaži naštartoval v druhom najväčšom meste Lombardska eufóriu.

Zápas je beznádejne vypredaný a domáci fanúšikovia čakali v radoch na vstupenky naň od skorého rána. Brescia sa na súboj so "starou dámou" naladila ligovým víťazstvom na pôde Udinese 1:0 a v tabuľke jej so 6 bodmi patrí 11. pozícia.

Čaká ho futbalový sviatok

Juventus je s 10 bodmi druhý a na zatiaľ stopercentného lídra Inter Miláno stráca dva body. „To bude futbalový sviatok. Po postupe do ligy zažívame dobrý vstup do súťaže, herne aj výsledkovo to vyzerá zatiaľ celkom dobre," povedal Špalek pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.

Dvadsaťdvaročný Slovák je zatiaľ riadny člen základnej zostavy Brescie, naposledy v Udine odohral 76 minút. „Zaslúžene sme zvíťazili. Mali sme viac šťastia ako predtým doma proti Bologni, keď sme vyhrávali 3:1, no nakoniec sme tesne prehrali. Stratené body sme zobrali v Udine, čo je pred utorkovým šlágrom výborný impulz," uviedol bývalý hráč MŠK Žilina.

Radi by vyhrali aj doma

Obe víťazstvá Brescie sa zrodili na ihriskách súperov. Ako člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie priznal, jeho tím by rád už čím skôr zabodoval aj na zrekonštruovanom domácom štadióne s kapacitou viac ako 20 000 divákov.

„Ľudia sú z futbalu pobláznení, nielen pre to, že príde Juventus, ale celkovo je tú skvelé fanúšikovské zázemie. Na lístky niektorí čakali od štvrtej ráno, takže bol veľký problém sa k nim vôbec dostať. Určite bude výborná kulisa, a preto sa už neviem dočkať zápasu," dodal v Brescii nasledovník reprezentačného spoluhráča Mareka Hamšíka.