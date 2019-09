TASR

Laver Cup opäť korisťou Európanov, Zverev ďakoval Federerovi s Nadalom

Aj v treťom ročníku Laver Cupu za z víťazstva tešili tenisti Európy.

Bývalý austrálsky tenista Rod Laver (vľavo) odovzdáva trofej Rogerovi Federerovi z tímu Európy po víťazstve nad výberom sveta v tímovej súťaži Laver Cup 22. septembra 2019 v Ženeve — Foto: TASR/AP

Ženeva 23. septembra (TASR) - O triumfe 13:11 nad výberom sveta rozhodol v Ženeve Nemec Alexander Zverev, ktorý v záverečnom singli zdolal Kanaďana Miloša Raoniča 6:4, 3:6, 10:4. Po skončení duelu neskrýval dojatie a ďakoval nielen fanúšikom v zaplnenej hale Palexpo, ale aj dvom tenisovým velikánom.

„Boli to neuveriteľné tri dni. Ďakujem za dôveru, ďakujem Rogerovi Federerovi s Rafom Nadalom. Bez vás by som to nedokázal. Ešte nikdy som nehral takýto zápas, atmosféra v hľadisku bola neuveriteľná," nadchýnal sa Zverev, ktorý rozhodol o triumfe výberu Európy aj vlani. V Chicagu vtedy zvíťazil nad Juhoafričanom Kevinom Andersonom.

Európania sa v nedeľu dokázali vyrovnať s absenciou Rafaela Nadala. Pre zápal ruky Španiel nenastúpil po boku Federera vo štvorhre a nemohol absolvovať ani dvojhru. Kapitán víťazného tímu Björn Borg pochválil svojich zverencov za to, že dokázali otočiť nepriaznivý stav 7:11.

„Výber sveta bol v jednej chvíli veľmi blízko k celkovému triumfu. Zabrali sme však v pravý čas a v dôležitých zápasoch sme bodovali. Priklonilo sa k nám aj šťastie. Na chlapcov som veľmi hrdý, pretože odviedli penzum práce. Po dueli v Ženeve môžem vyhlásiť, že som šťastný kapitán," povedal legendárny Švéd pre akreditované médiá.

Dôležité víťazstvo pre Európu vybojoval Federer, ktorý si poradil s Američanom Johnom Isnerom a znížil na 10:11. „Teší ma, že som pomohol tímu a získal dôležité tri body. Bojovali sme aj za Rafu, ktorý v nedeľu nemohol nastúpiť pre zranenie a nemohli sme spolu hrať štvorhru. V našom tíme bolo cítiť veľké kamarátstvo," zdôraznil Federer, ktorý sa predstavil v debli po boku svojho dlhoročného rivala iba v 1. ročníku Laver Cupu v Prahe.