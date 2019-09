Klaudia Fiolová

Dnes o 14:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slobodný otecko si adoptoval dievčatko, ktoré odmietlo 20 rodín. Mal na to ten najkrajší dôvod

Chcel sa stať otcom a keď mu dievčina prišla do cesty, vedel, že to bude jeho dcéra a že ju chce vychovávať.

Luca miluje svoju dcéru najviac na svete a je šťastný, že dostal takúto šancu — Foto: Instagram@trapaluca

RÍM 23. septembra - Dievčatko menom Alba sa narodilo s Downovým syndrómom a jej matka ho krátko po pôrode opustila. Ak by nebolo šľachetného mladíka, ktorý netúžil po ničom inom, len po rodine, jej osud mohol byť celkom iný. Mnoho rodín ju nechcelo adoptovať. Luca Trapanese z Talianska sa nezaujímal o zdravotný stav dievčatka. Chcel pre ňu šťastný život, a preto si ju adoptoval 13 dní po narodení. Luca už od svojich 14 rokov pracuje ako dobrovoľník pre rôzne organizácie, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím. Vždy mal dobrý vzťah k deťom a chcel si založiť rodinu. Keď požiadal o adopciu, mal to zložité, keďže je slobodný a nemá ženu. V roku 2017 sa mu ale z adopčnej agentúry konečne ozvali s tým, že si môže adoptovať dieťa, ale pod jednou podmienkou.

Ako uvádza portál BBC, muž si mohol adoptovať jedine dievčatko, ktoré je zdravotne postihnuté. Keďže sa Luka pohyboval v prostredí takýchto detí, vedel, že je tým správnym človekom pre Albu a že bude skvelým otcom. Hneď dobehol do nemocnice, aby videl bábätko. „Keď som ju prvýkrát držal v mojom náručí, bol som unesený z toho pocitu. Keď som mal pri sebe Albu, vedel som, že budem dobrým otcom," povedal šťastný slobodný rodič pre BBC. Už pri prvom stretnutí cítil, že sú si súdení. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo držal v náručí bábätko, ale nebál sa. Prvé dni strávil s Albou len osamote, aby si vytvorili puto. Neskôr ju predstavil aj ostatným členom jeho rodiny.

Dnes sa svet otca točí len okolo jeho dcéry. Práve tá priniesla zmysel do jeho života a je šťastný, že sa o ňu môže postarať. Pre neho Alba nikdy nebola poslednou voľbou, ale práve tou prvou a jedinou.