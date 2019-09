Lenka Miškolciová

Dnes o 12:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sajfa ukázal dcérku a zavtipkoval si: „Ten moment, keď by som fakt chcel mať prsia...“

Obľúbenej slovenskej dvojici v sobotu pribudla do rodiny ďalšia osôbka.

BRATISLAVA 23. septembra - Od soboty sú hrdými rodičmi. Obľúbený moderátor Matej Sajfa Cifra a jeho manželka novinárka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová sa v sobotu po prvý raz stali rodičmi. Veronika na svet priviedla ich prvorodenú dcérku Sáru a moderátor sa odvtedy delí so všetkým šťastím a radosťou, ktoré prežíva. Ako prvý fanúšikom ukázal svoju dcérku, no a dnes v tom pokračuje.

Na Sajfovom Instagrame pribudla ďalšia rozkošná fotografia malej Sáry. Ako mu je však zvykom, neodpustil si ani zavtipkovať. „Ten moment, kedy by som fakt chcel mať prsia. Nie v ústach ale ako orgán... Nič sa ale žiaľ nedá robiť. Príroda to zariadila inak. Zatiaľ som len tvoj budúci ochránca, budúci taxikár a budúci bankomat. Ale na to posledné si príliš nezvykaj,“ napísal Sajfa k milej fotografii.

Ešte v sobotu to však nebolo veľmi o žartoch ako skôr o čistom šťastí a radosti, ktorú novopečený otecko prežíval. So šťasťnou novinou sa ako prvým priznal Funradiu: „Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a príroda sa na mňa usmiala. Veronika predviedla heroický výkon s úsmevom a ľahkosťou na perách a tešíme sa z našej malej Sáry, ktorá je zdravá a krásna po svojej mamine a šibalský kukuč bude mať po mne,“ prezradil im v sobotu.

Odvtedy sa so svojimi fanúšikmi stihol podeliť s niekoľkými fotografiami nového prírastku do rodiny Cifrových.