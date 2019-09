Nechceli, aby len tak schátrala. Manželia zanedbanú hájovňu zmenili na turistické centrum

Klaudia Fiolová

BANSKÁ ŠTIAVNICA 23. septembra - Miška a Matej Lukáčovci nechceli, aby stará Hájovňa schátrala, a tak zobrali veci do vlastných rúk. Miesto, ktoré poznajú už od detstva a s ktorým majú spojené množstvo spomienok, premenili na turistické centrum. Priniesli nielen oddychové miesto pre turistov, ale aj umenie, aké sa len tak nevidí.

Zanedbanú budovu ste premenili na turistickú atrakciu. Ako sa vám to podarilo?

Tento proces stále trvá a ešte stále nie je ukončený. Od začiatku pri nás stála naša rodina, ktorá nám pomáhala, priatelia, ktorí chodia na brigády a dobrovoľníci z okolia. Investovali sme do nášho projektu časť súkromného kapitálu. Celé práce prebiehali v dvoch čistiacich etapách. Prostredie vyzeralo ako nelegálna skládka odpadu. Podarilo sa nám vyniesť 7 veľkokapacitných kontajnerov. Po ukončení čistenia sme umiestnili do areálu bufet a verejné záchody. Postupne do areálu pribudlo sedenie, hojdačky v korunách borovíc, ohnisko, útulňa, pódium, hľadisko, japonské trhovisko. Vznikli sme v roku 2017 s cieľom vytvoriť miesto na oddych pre okoloidúcich. Zámer bol od začiatku vytvoriť zázemie pre turistov, cyklistov, pocestných ale aj v zime pre bežkárov, kočuliarov, v sedle Červená studňa v Banskej Štiavnici.

Stará Hájovňa ako umelecké centrum — Foto: Archív: Matej Lukáč

Kto vám pomáhal v realizácii vášho projektu?

Spolutvorcami areálu hájovne sú mladé architektonické zoskupenia a výtvarníci. V roku 2018 sme začali prvou inštaláciou na fasáde domu, ktorú vytvoril ako site specifik inštaláciu Ján Viazanička. Inštalácia sa stala neoddeliteľnou súčasťou priestoru. Neskôr nasledovali výstava fotografií Dovolenka doma – J.Viazanička, či výstava ilustrácií Viktórii Horňanovej, výstava fotografií Miriam Petráňovej či Borisa Németha. Mikrorezidencia Lukáša Hazuku v zime Ľad v čase. Ako prvá v areáli vznikla Útulňa, postavená ako samostná slamená konštrukcia s hlinenými omietkami. Stavanie prebiehalo ako vzdelávacia aktivita cez workshopy a prednášky inštruktorov z prírodného staviteľstva Organica v spolupráci s architektonickým návrhom a realizáciou drevených prvkov ateliéru a dielne HAUS. Útulňa slúži na núdzové prespanie okoloidúcich za symbolický poplatok za použitie záchodov. Ako ďalší objekt tu vzniklo pódium v rámci nultého ročníka Drevo + architektonický návrh a realizácia zoskupenie W/o/v/e/N a japonské trhovisko, multifunkčné prestrešenie priestoru z dielne architektov HAUS.

Na čo všetko Hájovňa slúži?

Priestor sa dá využiť na viac spôsobov, viete si tu oddýchnuť po náročnom výstupe, viete si pozrieť v budove Hájovne výstavu, môžete sa zúčastniť rôznych prednášok, debát, či večer si zatancovať pri živej kapele, alebo si vypočuť akustický koncert. Môžete tu prespať, s deťmi prísť na divadielko, opiecť si špekáčik.

Čím pútate okoloidúcich?

Okoloidúcich upúta a pozastaví od cesty inštalácia farebný vodopád od Jozefa Fugera a Erika Gala, ale ešte pred výstupom sa počas cesty autom od Banskej Štiavnice pomaly vynára s poza kopca štít domu na ktorom je namaľovaná dlaň a oko od mladej ilustrátorky Viktorii Horňanovej, a pod okom na priečelí upúta fotografia kúpaliska Jána Viazaničku z cyklu Dovolenka Doma II.

Aj vy bývate niekde v blízkosti, preto ste sa rozhodli skrášliť okolie?

Pre toto miesto sme sa rozhodli, lebo sme ho poznali. S deťmi sme sa chodievali v zime na Červenú studňu sánkovať aj s našimi priateľmi, s ktorými sme hájovňu zakladali, Ján a Soňa Viazaničková. Tu sa naše deti naučili korčuľovať, bežkovať. Nemali sme sa kde zohriať, vždy sme si hovorili, že by sa tu zišiel bufet. Keď Matej uvidel v Banskoštiavnických stránkach výzvu na prenájom budovy hájovne, ani chvíľu sme neváhali.

Zámer bol od začiatku vytvoriť zázemie pre turistov, cyklistov, pocestných ale aj v zime pre bežkárov, kočuliarov, v sedle Červená studňa v Banskej Štiavnici. — Foto: Archív: Matej Lukáč

Čo všetko ste za tie roky, čo ste sa ujali Hájovne zmenili?

Podarilo sa nám veľa vecí, no stále ešte prebieha rekonštrukcia budovy, aby sa dalo v týchto priestoroch fungovať aj v zimnom období. Skvalitniť služby pre návštevníkov, vytvoriť elektrickú nabíjačku pre bicykle, servisný stojan pre cyklistov, nový mobiliár. Vytvoriť celoročnú prevádzku.

Plánujete ešte nejaké ďalšie novinky do budúcna?

Do budúcna plánujeme pokračovať vo výstavách, koncertoch, ale aj ďalšieho ročníka festivalu Drevo+ . Chceli by sme vytvoriť u nás divadelný víkend pre deti, koncerty, debaty a pokračovať v tom, čo sme začali. A možno časom sa ešte niečo pridá a možno niečo odpadne. Stále sme na začiatku, všetko sa učíme.

Aké máte odozvy od ľudí?

Ľudia nám držia palce a podporujú nás. Keď k nám náhodou zablúdia, tak sa k nám zvyčajne vracajú, lebo sa im u nás páči. Radi sa nechajú namotivovať na aktuálnu výstavu, popozerajú si katalógy umelcov pri pivku. Počas oddychu sa stretávajú s umením.