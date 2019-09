TASR

Tipsport Liga: Bystrica vyhrala na ľade Slovana, tabuľku vedú Košice

Hokejisti úradujúceho majstra HC "05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v šlágri nedeľňajšieho programu 5. kola Tipsport ligy na ľade staronového účastníka Slovana Bratislava 3:1 a poskočili na štvrté miesto tabuľky.

Na snímke sprava brankár Barry Brust a Matic Podlipnik (obaja Bratislava) a Patrik Lamper (Banská Bystrica) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) - „Barani" majú na konte deväť bodov, no odohrali iba štyri zápasy. Slovan je piaty. Na prvé body stále čaká Detva, ktorá prehrala aj piaty duel sezóny na domácom ľade s Michalovcami 0:4. Nováčik sa tak vyšvihol už na druhú priečku tabuľky, na konte má o bod menej ako prvé Košice.

„Oceliari" v nedeľu triumfovali doma nad Zvolenom 4:2. Hokejisti tretieho DVTK Jégesmedvék Miškovec vyhrali nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 a natiahli domácu víťaznú sériu na tri stretnutia. Dukla Trenčín zaznamenala druhé víťazstvo v sezóne, keď vyhrala v Nových Zámkoch 4:2, Poprad si poradil s Nitrou 5:0.

Po 5. kole je na čele produktivity János Vas z Miškovca, ktorý nazbieral v piatich dueloch desať bodov za dva góly a osem asistencií. Na čele poradia kanonierov sú šesťgóloví Kanaďania Chris Langkow (Újbuda) a Davis Vandane (Miškovec).

Skvelý úvod Nových Zámkov

Novozámčania vstúpili do zápasu s Duklou najlepším možným spôsobom. Z pravého kruhu sa presadil strelou do horného rohu Valentovej brány Hain. Domáci mohli pridať aj druhý gól, no Pospíšil nezužitkoval výborný forčeking Hrušku a ani sám Hruška na dvakrát neuspel. V dobrej streleckej pozícii nepochodil Rogoň ani duo Pospíšil – Stupka. K slovu sa tak dostali Trenčania a v 11. minúte vyrovnal švihom z pravého kruhu Alderson. Kým úvodných deväť minút sa nieslo v jasnej réžii domácich, v druhej polovici tretiny boli diváci svedkami vyrovnanej hry.

Ako prví mohli v druhom dejstve udrieť domáci, no po Mikulovej prihrávke poslal Rogoň bekhendom puk mimo trenčianskej brány. Novozámocký útočník sa nakoniec dočkal, v 25. minúte sa ocitol pred Valentom a dorážkou vlastnej strely ho prekonal. Trenčanom sa podarilo aj po druhýkrát vyrovnať.

Trenčania otočili v druhej tretine

Dlugošovi zobral puk Švec, prihrávkou našiel Sojčíka a ten poslal puk spomedzi kruhov za Kristínov chrbát. Ešte v druhej tretine sa Trenčania dostali do vedenia, z ľavého kruhu mieril presne Starosta. Hneď v úvode tretej tretiny mohli ísť Trenčania do dvojgólového vedenia, ale jeden z domácich hráčov odpratal v poslednej chvíli puk z bránkovej čiary.

Zoči-voči Kristínovi neuspel ani Radjenovic. Hra sa prelievala zo strany na stranu ale v polovici tretej tretiny nakoniec prišlo k zmene skóre. Opäť v prospech hostí – vďaka Sádeckého dorážke už viedli 4:2. Znížiť mohol Bečka ale jeho šikovná strela sa obtrela o Valentovo rameno. Následne sa hralo dlhé minúty bez prerušenia, čo vyhovovalo hráčom Trenčína. Tí nakoniec svoje vedenie udržali a z Nových Zámkov si odniesli všetky tri body.