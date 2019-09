TASR

Včera o 23:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Liverpool zdolal v šlágri Chelsea, Manchester United prehral vo West Hame

Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 6. kola Premier League na ihrisku Chelsea Londýn tesne 2:1 a stále sú bez straty bodu.

Georginio Wijnaldum a Cesar Azpilicueta — Foto: TASR/AP

Londýn 22. septembra (TASR) - "The Reds" vyhrali všetkých šesť duelov novej sezóny a s 18 bodmi kraľujú tabuľke. Druhý Manchester City má o päť menej. Na Stamford Bridge sa hral celkom vyrovnaný duel, no hostia mali navrch vo finálnej fáze. V prvom polčase im vyšli dve štandardky a preto sa ujali vedenia 2:0. Najprv sa v 14. minúte presadil mladík Alexander-Arnold, ktorému rozohral na krátko priamy kop Salah.

O desať minút neskôr išiel Abraham sám na Adriana, navyše mu na ľavej strane nabiehal voľný spoluhráč, no domáci útočník sa rozhodol pre strelu a trafil len do vybehnutého brankára. O tri minúty už "Blues" dostali loptu do siete, no gól neplatil pre tesný ofsajd Mounta, ktorý odhalilo video.

Lampard čaká na výhru na Stamford Bridge

Čo nevyšlo Chelsea, podarilo sa o chvíľu hosťom, keď po polhodine hry pridal po ďalšom priamom kope hlavou druhý gól Firmino. Domáci utrpeli v prvej polovici okrem dvoch gólov aj ďalšie dve rany, keď sa zranili Emerson a Christensen a museli striedať.

Hráči Chelsea v zápase s Liverpoolom Foto: TASR/AP

V 60. minúte mohol znížiť Kante, ale jeho strela z hranice šestnástky letela tesne vedľa. O desať minút neskôr mu to už vyšlo, keď si potiahol loptu z pravej strany do stredu pred šestnástku pomedzi troch hráčov a trafil do vinkla. Chelsea stupňovala tlak a vypracovala si ešte niekoľko dobrých šancí, no vyrovnať sa jej už nepodarilo. Tréner Frank Lampard tak stále čaká na svoju prvú výhru na Stamford Bridge.

Arsenal otočil zápas s Aston Villou

Oslabený Arsenal dokázal zvíťaziť v dramatickom zápase s nováčikom z Aston Villy 3:2. Domáci "gunners" inkasovali v 20. minúte gól od McGinna a o ďalších dvadsať minút prišli o Maitlanda-Nilesa, ktorý videl druhú žltú a automaticky červenú kartu.

V druhom polčase však nepriaznivý stav zvrátil. Najprv vyrovnal z penalty Pepe, na jeho gól ešte odpovedal Wesley, no v záverečnej desaťminútovke skórovali aj Chambers a Aubameyang a rozhodli o tom, že tri body zostanú doma. Arsenal tak poskočil na 4. priečku.

Foto: TASR/AP

Bezzubí diabli vo West Hame

Hráči Manchestru United prehrali na ihrisku West Hamu United 0:2 a stratili ďalšie dôležité body. „Červení diabli" nepôsobili v Londýne vôbec diabolsky, naopak, počas celého duelu boli nebezpečnejší domáci futbalisti. Aj oni si však vypracovali prvú vážnejšiu šancu až po polhodine.

Noble sa oprel do lopty na hranici šestnástky, strela z voleja mu príliš nesadla, no pred De Geom ju tečoval ešte jeden z obrancov a brankár United mal čo robiť. V 44. minúte sa už "kladivári" tešili z vedenia. Noble prihral z pravej strany Andersonovi, ten vysunul padáčikom Jarmolenka, ktorý trafil presnou strelou ľavý dolný roh bránky.

Nevýrazné výkony United

Manchester mohol vyrovnať krátko po zmene strán, keď Pereira poslal dobrý center na Matu, no ten v sklze netrafil odkrytú bránku. V 62. minúte mohol zvýšiť Anderson, ale predviedol sa De Gea, na druhej strane zachránil Fabianski pri tutovke Maguirea. West Ham si poistil tretí triumf v sezóne v 84. minúte, keď z priameho kopu trafil do pravého horného rohu Cresswell.

Manchester tak po vysokom triumfe nad Chelsea 4:0 v prvom kole pokračuje v rozpačitých výkonoch. Zverenci Ole Gunnara Solskjaera v ďalších piatich kolách dvakrát prehrali, dvakrát remizovali a zdolali len Leicester 1:0.

Aaron Cresswell a jeho radosť z gólu do siete Manchestru United Foto: TASR/AP

Wolves vyrovnali v absolútnom závere

V ďalšom zápase si domáci Crystal Palace neustrážil tri body proti oslabenému Wolverhamptonu Wanderers a nakoniec získal len jeden za remízu 1:1. O gól domácich sa postaral v 46. minúte hosťujúci Dendoncker, ktorý si zrazil Wardovu strelu do vlastnej site.

Wolves, ktorí sú súperom Slovana Bratislava v K-skupine Európskej ligy UEFA sa v ďalších minútach pokúšali o vyrovnanie a ich snahy nezastavila ani 73. minúta, keď dostal Saiss zbytočnú druhú žltú kartu a musel predčasne pod sprchy. Sedem sekúnd pred koncom poslednej piatej minúty nadstaveného času totiž vyrovnal Jota.