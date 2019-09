TASR

Sagan pomohol Ackermannovi k triumfu na Gooikse Pijl

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 25. miesto na 16. ročníku pretekov Gooikse Pijl v Belgicku.

Vľavo nemecký cyklista Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), archívna snímka — Foto: TASR/AP

Gooik 22. septembra (TASR) - Jazdec stajne Bora-Hansgorhe sa rovnako ako na klasike Primus sústredil na pomoc svoju tímovému kolegovi Pascalovi Ackermannovi. Dvadsaťpäťročný Nemec skončil v sobotu tesne druhý, no v nedeľu sa už tešil z triumfu.

Na pretekárov čakalo 198,1 km mierne zvlnenej trasy so štartom a cieľom v meste Gooik. Počas celého priebehu sa na čele striedali skupinky v úniku, no hlavný balík nenechal nikoho ujsť a tak sa očakával hromadný dojazd. Ten bol o to náročnejší, že cesta na posledných desiatkach metrov pred cieľom stúpala do mierneho kopca.

Sagan pracoval v závere pre Ackermanna, pokrýval útoky a rozbehol mu víťazný špurt. Druhý skončil Talian Alberto Dainese zo SEG Racing Academy a tretí finišoval Timothy Dupont z Wanty-Gobert.

Príprava pred MS

Pre Sagana slúžila dvojica víkendových štartov ako záverečná príprava na majstrovstvá sveta v anglickom grófstve Yorkshire. Tie sa začali už v nedeľu mix časovkou, v nej však Slováci neštartovali. Sagan bude na ďalšiu nedeľu 29. septembra bojovať o štvrtý dúhový dres pre svetového šampionát.

V pretekoch s hromadným štartom mu budú pomáhať oddieloví kolegovia, brat Juraj Sagan a Erik Baška a Ján Andrej Cully z Dukly Banská Bystrica. Pôvodne mal ísť na šampionát s trojicou z Bory-Hansgrohe Patrik Tybor, no ten si na pretekoch v Turecku zlomil kľúčnu kosť. Cully sa ako jediný Slovák predstaví aj v časovke mužov.