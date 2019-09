TASR

Legenda menom Buffon: Opäť sa postavil do brány Juventusu a prekonal rekord

Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon sa po 490 dňoch opäť postavil do bránky Juventusu Turín.

Gianluigi Buffon po zápase s Veronou — Foto: TASR/AP

Turín 22. septembra (TASR) - V sobotnom domácom stretnutí s Hellasom Verona nastúpil na svoj 902. zápas v Serie A a vyrovnal rekord bývalého obrancu Paola Maldiniho. Historický zápis podčiarklo víťazstvo "starej dámy" 2:1.

Štyridsaťjedenročný Buffon sa do Juventusu vrátil po ročnej anabáze v Paríži St. Germain. Do francúzskej metropoly zamieril po sedemnástich rokoch, po sezóne sa však vrátil domov. „Hrať na tomto štadióne pred našimi skvelými fanúšikmi je niečo neuveriteľné. Je to nevýslovná česť. Vždy budeme tu budeme bojovať za víťazstvá," citovala Buffona agentúra SID.

Niekdajší viacnásobný najlepší brankár sveta plnil väčšinu kariéry funkciu jednotky. V tejto sezóne si však musel zvyknúť na úlohu náhradníka Poliaka Wojciecha Szczesneho. Podľa skúseného majstra sveta z roku 2008 to však nie je problém. „Nie je medzi nami žiadna rivalita. Od začiatku som vedel, čo ma čaká a prijal som to. Stále mám radosť z futbalu," povedal Buffon.