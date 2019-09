TASR

Prešov svoju radnicu osvetlil nazeleno. Mesto na to malo dobrý dôvod

Mesto Prešov vyjadruje podporu mladým ľuďom, ktorí sa v piatok zapoja do celosvetového klimatického štrajku.

Prešovská radnica svietiaca nazeleno — Foto: Facebook/Mesto Prešov - Oficiálna stránka

Prešov 20. septembra (TASR) - Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, nárast globálnej teploty v podobe letných horúčav trápi aj mesto Prešov, preto chcú z úrovne samosprávy odkázať účastníkom štrajku, že v tom nie sú sami.

Na znak spolupatričnosti s ľuďmi v uliciach, v piatok, v deň klimatického štrajku, budovu prešovskej radnice nazeleno.

„Ako tretie najväčšie mesto na Slovensku cítime v environmentálnej oblasti veľkú zodpovednosť. Mesto Prešov podalo šesť žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného operačného programu na základe výzvy Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku," uviedol Tomek s tým, že dva z nich sú už schválené a zvyšné štyri sú v procese hodnotenia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Aké majú plány?

Ako ďalej povedal, mesto Prešov plánuje v rámci vodozádržných opatrení realizovať dažďové záhrady, a to najmä pri revitalizácii parku Vlada Clementisa, kde vznikne celkom osem dažďových záhrad.

„Ďalšie dva typy dažďových záhrad vzniknú v rámci revitalizácie verejných priestranstiev v lokalitách Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie. V ostatných projektoch sú naplánované najmä sadové úpravy zahŕňajúce napríklad výsadbu živých plotov, krov, stromov a ďalších prvkov zelenej infraštruktúry. Revitalizácia týchto verejných priestranstiev je naplánovaná na budúci rok," priblížil Tomek.

V jednom z projektov, ktorý sa týka revitalizácie vnútrobloku na ulici 17. novembra sa okrem realizácie prvkov zelenej infraštruktúry pristúpi podľa jeho slov aj k úprave režimu povrchových a podzemných vôd.

„Vzhľadom na konštrukciu spevnených plôch, bude na ich odvodnenie využitý priamy priesak do podložia. Voda z cesty bude odvedená pozdĺžnym a priečnym sklonom do existujúcich vpustí alebo do trávnika, kde vsiakne. Tento projekt je už schválený a revitalizáciu vnútrobloku plánuje mesto Prešov začať ešte v tomto roku," dodal Tomek.