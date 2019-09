TASR

Dnes o 16:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dnešok patrí upratovaniu planéty. Činia sa milióny dobrovoľníkov po celom svete

Dátum zvolili organizátori symbolicky.

World Cleanup Day v Zimbabwe — Foto: Facebook/World Cleanup Day

New York 21. septembra (TASR) - Prebudiť pozornosť širokej verejnosti voči šíriacemu sa množstvu nelegálnych skládok a vyvolať pocit zodpovednosti voči škodlivým následkom skládok a znečisťovaniu životného prostredia predstavujú hlavný význam Svetového čistiaceho dňa. Jeho organizátori a partneri ho v roku 2019 stanovili na 21. septembra.

Tento termín sa zhoduje so Svetovým dňom mieru a v danom čase - od 20. septembra až do nasledujúceho týždňa - sa vo svete budú konať aj klimatické štrajky. V pondelok 23. septembra sa v sídle OSN v New Yorku uskutoční Summit OSN o klimatickej kríze, na ktorom sa zúčastní aj slovenská delegácia.

Zapojil sa aj 101-ročný dobrovoľník či matka s bábätkamu

Prvý raz sa Svetový čistiaci deň (World Cleanup Day) sa konal 15. septembra 2018 v 157 krajinách sveta, vrátane Slovenska, a zúčastnilo sa na ňom okolo 18 miliónov ľudí.

Išlo o doposiaľ najväčšiu globálnu akciu zameranú na očistenie mestského a prírodného prostredia v dejinách. Dobrovoľníci, podieľajúci sa na čistiacom dni, zbierali odpad odhodený vo voľnej prírode - do riek, jazier, ďalších prírodných či umelých vodných plôch, parkov a lesov či na lúky.

Na webovej stránke tohto dňa je aj záznam, že na ostrove Curaçao, jednej z krajín Holandského kráľovstva, sa vlani na zbieraní odpadu zúčastnil aj 101-ročný dobrovoľník; v Estónsku zase skupina matiek prišla zbierať odpadky aj so svojimi bábätkami.

Skúsenosti ukazujú, že objem odpadu, ktorý sa dostáva do životného prostredia, narastá. Je naliehavé, aby ľudia zmenili správanie. Zároveň sa stalo nevyhnutným, aby sa hneď začalo s čistením toho, čo do okolia a do prírody poodhadzovali.

Vznikol v Estónsku

Zhoršovanie ekologického stavu planéty sa týka každého jedného človeka žijúceho na Zemi. Preto sa organizátori Svetového čistiaceho dňa obrátili na všetkých aktérov, rôzne združenia, podniky, aktívnych občanov, dôchodcov, mladých i už menej mladých, aby sa do hnutia na očistenie planéty zapojili.

Svetový deň upratovania vzišiel zo spontánnej národnej iniciatívy v Estónsku, kde sa v roku 2008 v rámci akcie Spravme to (Let"s Do it) zapojilo 50.000 obyvateľov. Tí vyčistili za päť hodín celé Estónsko. Odvtedy sa model "jedna krajina za jeden deň" rozšíril po celom svete.

Slovenský portál venovaný tomuto dňu už zverejnil zoznam upratovaní 21. septembra tohto roku. „Predstav si 300 miliónov ľudí, ktorí zbierajú odpad a zanechávajú za sebou čistú prírodu a mestá. Teraz si predstav ten skvelý pocit, keď priložíš ruku k dielu aj ty," uvádza sa na webe upracmeslovensko.sk.

