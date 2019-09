TASR

Koalícia PS-Spolu predstavila volebný program. Chce vytvoriť dve nové ministerstvá

Koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (PS-Spolu) predstavila v sobotu volebný program. Jej opatrenia majú zabezpečiť, aby sa na Slovensko vrátila spravodlivosť.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava/Hviezdoslavov 21. septembra (TASR) - Za priority zástupcovia koalície považujú tiež školstvo, zdravotníctvo a ochranu životného prostredia. Na tlačovej konferencii to uviedli lídri spomínaných politických subjektov Michal Truban a Miroslav Beblavý.

„Najdôležitejšie je zlomiť chrbticu oligarchii a vrátiť na Slovensko spravodlivosť," zdôraznil programový líder koalície Beblavý. Súčasťou toho má byť očistenie polície a prokuratúry. Ako druhú prioritu koalície PS-Spolu označil skutočne sociálny štát s fungujúcim zdravotníctvom a školstvom. "„Ak si ľudia musia priplácať za vzdelávanie a zdravotníctvo, sociálny štát nefunguje," tvrdí Beblavý.

Dve nové ministerstvá

Takmer 250-stranový program s názvom Bod zlomu obsahuje návrhy opatrení v troch celkoch - dobrý život, bezpečná a spravodlivá krajina, silná ekonomika. Ako priblížil Beblavý, program je obsiahly preto, že Slovensko potrebuje zlomové zmeny vo všetkých oblastiach.

V programe navrhujú napríklad posilniť kompetencie ministerstva životného prostredia o energetiku. V oblasti školstva by chceli reformovať osnovy, ktoré by najprv otestovali na pilotných školách. Pri zdravotníctve by sa chceli sústrediť aj na prevenciu, a to podporou zdravého životného štýlu a životného prostredia.

Zamerať sa chcú tiež na inovácie. O otázke registrovaných partnerstiev chcú podľa Trubana strany ešte medzi sebou aj s možnými spolupracovníkmi diskutovať. Chceli by aj dve nové ministerstvá. Jedno by sa venovalo ľudským právam, druhé verejnej správe. Hovoria tiež o rušení niektorých súčasných ministerstiev a úprave daní.