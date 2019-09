Inter nezvládol odvetu s Fribourgom, asistent trénera hovorí o hanbe

Fribourg 20. septembra (TASR) – Nestačil im na to ani 15-bodový náskok z prvého zápasu, v piatkovej odvete prehrali so švajčiarskym Fribourg Olympic vysoko 50:89. Na zverencov trénera Aramisa Nagliča tak čaká skupinová fáza Európskeho pohára FIBA. "Žlto-čierni" sa v súťaži predstavia v A-skupine, menoslov ich súperov zatiaľ nie je kompletný.

Inter zvládol vstup do stretnutia, ustál úvodný tlak súpera a od prvej minúty nekalkuloval. Pomohlo mu k tomu aj päť bodov v rade Funderburka, vďaka čomu boli "žlto-čierni" v miernom vedení. Fribourg sa v prvej štvrtine neustále doťahoval, dokázal sa držať v tesnom závese, no po desiatich minútach prehrával 14:19.

V druhej časti sa karta obrátila, švajčiarske družstvo sa pustilo do náporu, na ktorý bratislavský tím nedokázal adekvátne reagovať. Zverencom trénera Aramisa Nagliča zvlhol strelecký prach, čo domáci basketbalisti využili k tomu, aby sa dostali na koňa a začali stíhaciu jazdu. Do polčasovej prestávky sa im takmer podarilo zmazať manko z úvodného stretnutia, Fribourg viedol nad Interom 38:25.

Už po dvoch minútach tretej štvrtiny sa začínalo od začiatku, domácemu družstvu sa totiž podarilo kompletne zmazať manko z úvodného stretnutia. Inter sa dostal do novej situácie, keďže teraz on musel bojovať o zachovanie postupovej nádeje.

Fribourg pokračoval aj naďalej v ofenzívnom výkone, vedenie v zápase dostal cez 20-bodovú hranicu. Pred záverečnou 10-minútovkou bol stav 60:36. V štvrtej štvrtine už švajčiarsky majster nepripustil žiadnu drámu a pevným krokom si išiel za postupom do druhého predkola.

Hlasy po zápase:

Danilo Rakočevič, asistent trénera Interu: „Ťažko sa hodnotí takýto výkon v zápase. Určite sme si nepredstavovali, že môžeme tak vysoko prehrať. Určitým spôsobom sme asi aj urobili hanbu. Veľmi ťažko sa vysvetľuje, čo sa stalo po prvej štvrtine. Išli sme úplne dole vodou, nevedeli sme odpovedať na ich agresivitu. Nedoskakovali sme, boli sme úplne bez energie. Nemohli sme nájsť ani nejakého hráča, ktorý by dal kôš a niečo vytvorí pre svojich spoluhráčov, aby sme sa dostali trochu do pohody v útoku. Najviac rozhodla tretia štvrtina, aj keď sme v druhej hrali katastrofálne. V tretej sme sa pokúsili párkrát vrátiť, dať nejaké koše, ale po ich niekoľkých útočných doskokoch a pár trojok nás psychicky zlomilo a nevedeli sme sa už z toho dostať."

Goran Bulatovič, rozohrávač Interu: „Veľmi ťažko sa mi teraz hodnotí tento zápas, lebo to bola veľmi ťažká prehra. Určite jedna z najťažších v mojej kariére. Podľa mňa sme len prvú štvrtinu odohrali tak, ako sme chceli, podľa našich predstáv, ako sme sa dohodli. Bránili sme, hrali sme v útoku organizovane. Potom od druhej štvrtiny sme však začali strácať lopty, v obrane sme vôbec nerobili to, čo sme chceli a Fribourg všetko potrestal. Na konci to dopadlo tak, ako to dopadlo. Musíme sa z tohto zápasu poučiť, je len ešte začiatok sezóny a čaká nás veľa stretnutí. Dúfam, že toto bude pre nás veľmi dobrá škola."