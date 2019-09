TASR

Dnes o 15:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemecká vláda schválila opatrenia na ochranu klímy; demonštrantov neuspokojili

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z koalície.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Berlín 20. septembra (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej dosiahla v piatok - po 18 hodinách rokovaní - dlhoočakávanú dohodu týkajúcu sa rozsiahleho balíka opatrení na ochranu klímy.

„Uzavreli sme dohodu s mnohými opatreniami a ročným monitorovacím mechanizmom" na dosiahnutie klimatických cieľov, uvádza vládny zdroj. Rokovania vlády o takzvanom klimatickom balíku opatrení na znižovanie emisií oxidu uhličitého, odštartovali vo štvrtok večer a trvali viac než 18 hodín. Ako uviedol denník Süddeutsche Zeitung, na schválený balík bolo celkovo vyčlenených 50 miliárd eur.

Nespokojní mládežníci

Oficiálne ho v predstaví v piatok popoludní spolková vláda. V rámci dosiahnutej dohody bola napríklad stanovená cena uhlíka, v rámci schémy obchodovania s emisiami, na 26,30 eura. Inštalovanie nových vykurovacích zariadení na vykurovací olej bude od roku 2025 v Nemecku zakázané.

Balík počíta aj s postupným nárastom cien benzínu a nafty a tiež so zvýšením daní v leteckej doprave, uvádza agentúra DPA. Mládežnícke hnutie Piatky za budúcnosť však vyjadrilo s prijatým balíkom opatrení nespokojnosť a na sociálnych sieťach sa začal šíriť hashtag "Not my Klimapaket".

Cieľom spolkovej vlády je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Z terajších 866 miliónov ton sa majú znížiť na 563 milión ton ročne. V Berlíne pred Brandenburskou bránou sa v rámci medzinárodného týždňa klimatických štrajkov v piatok koná demonštrácia, na ktorej sa podľa usporiadateľov zhromaždilo už 80.000 ľudí.