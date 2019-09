Klaudia Fiolová

Len 18-ročný Šimon sa ujal hokejbalového tímu v jeho meste. Pod jeho vedením získali zlatú medailu

„Hokejbal je môj život,” hovorí osemnásťročný študent Šimon Šalata, ktorý si v rámci rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu splnil svoj športový sen.

Mladý Šimon sa ujal vedenia tímu a vďaka jeho snahe získali ocenenie — Foto: Archív: Dofe

NÁMESTOVO 22. september - Šimon sa venuje hokejbalu už dlhé roky a sám prešiel všetkými hráčskymi kategóriami. Vedel preto, čo ho čaká, keď sa rozhodol v oblasti dobrovoľníctva vziať na svoje plecia prípravu pätnásťročných hráčov hokejbalového tímu v Námestove, ktorý funguje pod záštitou saleziánov. Ako hlavný tréner mal k dispozícii dvoch pomocných trénerov a okrem organizácie tréningov mal na starosti tvorbu stratégií, taktík, rozostavení a presiloviek, ktoré si musel najskôr dôkladne naštudovať a potom počas tréningov vysvetliť hráčom. „Viesť športový klub bolo mojím snom, uvažoval som o tom už dlho. Vďaka DofE som sa odvážil to naozaj vyskúšať. Dalo mi to neskutočne veľa. Aj ako hráčovi, ale najmä osobnostne. Bola to veľká zodpovednosť, nielen počas tréningov, ale aj na výjazdoch na turnaje,” hovorí úspešný tréner mladých víťazov.

Šimon tiež jedným z mnohých mladých študentov, ktorí sa zapojili do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). A práve tam za svoje snahy získal aj prestížne ocenenie vojvodu z Edinburghu.

Šimon sa venuje hokejbalu už dlhé roky — Foto: Archív: Dofe

Pod jeho vedením sa tímu podarilo dosiahnuť významné míľniky

Šimonov tím zvíťazil na Veľkom hokejbalovom turnaji v Košiciach a pohár si chalani odniesli aj zo Saleziánskych majstrovstiev Slovenska v hokejbale v kategórii do 15 rokov. Námestovo je jedným z mála miest, ktorému sa v oboch týchto turnajoch podarilo zvíťaziť viac ako raz a Šimon bol v oboch prípadoch pri tom. Prvý raz ako hráč v tíme do 15 rokov a teraz ako tréner tejto kategórie. „Chytil som výbornú partiu chalanov, na ktorých nikdy nezabudnem. Boli neskutočne rozumní, vytrvalí a usilovní. Je neuveriteľné, že sme v našom malom meste dokázali vybudovať také silné zázemie v hokejbale. Len z mojich chlapcov oslovili reprezentační tréneri až troch,” spokojne konštatuje tréner víťazov.

Šimon porazil svoju lenivosť a schudol 15 kíl

Šimon je športovec, no vážne zdravotné komplikácie mu akúkoľvek fyzickú aktivitu na čas znemožnili. Keď sa ale jeho zdravotný stav po roku a pol zlepšil, začal uvažovať o návrate k cvičeniu. Šimon vedel, čo potrebuje. Chcel začať opäť pravidelne cvičiť a navyše si potreboval nastaviť špeciálnu diétu, ktorú si vyžiadali zdravotné komplikácie. „Začiatky boli ťažké, najmä prvé tri týždne. Až keď som konečne zbadal nejaký progres, rozbehol som sa. Rozvojový program ma nakopol v cvičení a napriek zdravotným komplikáciám som dokázal prekonať sám seba. Nastavenie cieľa mi pomohlo v najťažších chvíľach v boji s lenivosťou či bolesťou,” spomína si na svoj návrat do telocvične mladý športovec. Veľmi ťažko znášal aj zmeny v stravovaní, ktoré musel okrem svojho trénera konzultovať aj s doktormi. Zo stravy musel vylúčiť pšeničnú múku, údené mäso a vyprážané jedlá, obmedziť laktózu a niektoré iné potraviny, napríklad zemiaky. „Bolo to ťažké, musel som sa vzdať takmer všetkého jedla, ktoré mám rád. Na druhej strane som sa však začal veľmi rýchlo cítiť oveľa lepšie, a správna strava mi pomáhala aj pri cvičení. Konečný úbytok váhy ma príjemne prekvapil a s posilkou budem určite pokračovať aj v budúcnosti, veľmi ma to chytilo.”

Pod vedením mladého hokejbalistu sa tímu podarilo dosiahnuť významné míľniky — Foto: Archív: Dofe

Okrem trofejí zo zápasov má mladý tréner na konte ďalšie víťazstvo. Vďaka svojej šikovnosti a usilovnosti si v septembri prebral aj prestížne bronzové medzinárodné ocenenie v rámci rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.