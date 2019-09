TASR

Šporar po dueli s Besiktasom pochválil deti na tribúnach. Takto by chcel hrať každý zápas

Trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) sa v úvodnom stretnutí K-skupiny Európskej ligy stal pre bratislavský Slovan výhodou.

Na snímke vľavo Dávid Holman (Slovan) pri mladých fanúšikoch po stretnutí — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. septembra (TASR) - Tisíce detí z rôznych kútov Slovenska zaplnili vo štvrtok večer spodné sedadlá Tehelného poľa a dohnali domácich k triumfu nad Besiktasom Istanbul 4:2. Hráči si po historickom trojbodovom zásahu v EL nevedeli atmosféru vynachváliť.

Andraž Šporar, ktorý sa postaral o prvé dva góly "belasých", zažil takúto podporu prvýkrát v kariére: „A musím povedať, že by som všetky zápasy hral pred šesťtisíc, desaťtisíc, pätnásťtisíc deťmi. Aj keď sme prehrávali 1:2, oni to ani nevedeli, len fandili Slovanu. Verím, že po tomto zápase pribudne sto či dvesto futbalistov."

Na snímke detskí fanúšikovia Slovana Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na góly slovinského kanoniera nadviazali v nadstavenom čase Marin Ljubičič a Moha. „Je to veľká radosť pre mňa a náš tím. Veril som od prvej minúty, muselo to byť tak, že vyhráme. Prišli sme deti z celého Slovenska a futbal nám to vrátil. V závere sa ukázali koncentrácia a mentalita tímu. Je to historické víťazstvo, nie je potrebné pripomínať, čo v minulosti dosiahli hráči Besiktasu. Myslím si, že celé Slovensko môže byť hrdé na Slovan," zdôraznil Šporar.

Belasí sa hotujú postúpiť

Rekordný deväťnásobný šampión domácej súťaže hrá ako prvý slovenský klub skupinovú fázu EL po tretí raz. V sezóne 2011/2012 v konkurencii Athletica Bilbao, Paríža St. Germain a Red Bullu Salzburg získali "belasí" bod pri skóre 4:11, v ročníku 2014/2015 skončili v spoločnosti Young Boys Bern, SSC Neapol a Sparty Praha bez bodu a s jediným streleným gólom.

Vo štvrtok dali zabudnúť na negatívnu bilanciu jediným duelom: „Nie sme favoriti, ale chceme postúpiť, neprišli sme do Európy prehrávať. Dúfam, že sedem bodov môže stačiť na druhé miesto, neviem. Braga, Wolverhampton aj Besiktas možno nie sú lepšie tímy, to sa ukázalo, ale sú to väčšie kluby. Uvidíme, kde budeme po dvoch, troch, štyroch zápasoch. Musíme byť pokorní a šance prídu aj proti Brage a Wolverhamptonu." Trnavský Spartak si vlani proti Anderlechtu Brusel, Fenerbahce Istanbul a Dinamu Záhreb pripísal sedem bodov a tesne obsadil tretiu priečku.

Na snímke fanúšikovia Slovana Foto: TASR/Pavel Neubauer

Musia si udržať výkonnosť

V druhom súboji K-skupiny uspela Braga na pôde Wolverhamptonu 1:0 a Slovan sa usadil na čele tabuľky. V nasledujúcom kole sa 3. októbra predstaví v stretnutí trojbodových mužstiev v Portugalsku.

„Zdolali sme tím z prvého koša, ale nemáme v Európe také meno ako Besiktas, Braga, Wolverhampton a ďalšie úžasné kluby, ktoré sú v skupinovej fáze. Videli sme však, že to je v našich silách, pokiaľ budeme podávať takéto výkony, nemusíme sa obávať ďalších konfrontácií. Každý zápas môžeme hrať otvorene, videli sme, že sú takí istí chlapci ako my, so správnou taktikou a správnym nasadením je dnes vo futbale možné všetko. Podarilo sa nám prekonať jednobodový zápas, ďalší cieľ je prekonať Trnavu," povedal Dominik Greif.

Na snímke fanúšikovia Slovana Foto: TASR/Pavel Neubauer

Greif hrdý na spoluhráčov

Pre brankára ani celé mužstvo "belasých" sa pritom do prestávky nevyvíjal duel priaznivo. Šporar síce otvoril skóre po chybe hosťujúceho brankára Lorisa Kariusa, no Gref následne inkasoval z jedenástky a vlastenca: „Po prvom polčase by sa mi človek krvi nedorezal. Naozaj bolo niečo strašné, čo sa vo mne dialo, vedel som, že penalty kope do stredu, ale nemal som odvahu zostať stáť v strede. Hrozne ma to štvalo a keď si dáte potom ešte aj vlastný gól v zápase, kde ste mali navrch a súper nebol nebezpečný... Som hrdý na chalanov, nedalo nás to dole a v druhom polčase sme boli úžasní. Išli sme za víťazstvom, cítili sme, že zápas je otvorený, že na to máme a súper nie je lepší. Prvoradá vždy bola a je defenzíva, tým sme sa riadili, ale prišli ešte šance a dokázali sme ich využiť. Určite sme neočakávali, že to bude takéto divoké, ani výsledkovo. Všetko sme však zvládli, ako bolo potrebné. Súper dal gól z penalty a vlastný gól a to je všetko, čo predviedol."

Zverenci Jána Kozáka ml. nemajú veľa času na oslavy, v akcii budú už v nedeľu v rámci 9. kola Fortuna ligy. „Získali sme prvé tri body, odkedy Slovan hrá Európsku ligu. Nepociťujem však príliš emócií, v piatok je nový deň, v nedeľu hráme proti Trenčínu," dodal autor víťazného zásahu Ljubičič.