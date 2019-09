Banskobystričania si sami upratujú kraj. Pridať sa môžete aj vy

TASR

Tzv. jesenná gruntovačka reaguje na globálne hnutia World Cleanup Day, Fridays for Future a Week for Future.

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - Skupiny turistických nadšencov, enviro aktivistov, žiakov stredných a základných škôl spoločne s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického kraja sa v piatok a sobotu (21. 9.) podieľajú na posezónnom upratovaní vybraných turistických a rekreačných lokalít v Banskobystrickom kraji.

Gruntovačka v Banskobystrickom kraji je organizovaná už tretíkrát. Ako informovali organizátori, počas predchádzajúcich dvoch ročníkov bolo spolu vyčistených viac ako 20 turisticky atraktívnych lokalít alebo mestských oddychových zón v kraji. Zapojilo sa do nej takmer 600 dobrovoľníkov, vyzbieralo sa skoro 200 veľkých vriec odpadu, ale aj množstvo nadrozmerného odpadu.

Chcú zachovať prírodné hodnoty

„Environmentálne aktivity v turisticky navštevovaných lokalitách chceme realizovať pravidelne, keďže nám v kraji záleží na zachovaní prírodných hodnôt v prírodne cenných územiach, aby sme ich v autentickej podobe mohli predstaviť našim návštevníkom," uviedla pre TASR predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Iveta Niňajová.

Pri príležitosti svetového "čistiaceho" dňa World Cleanup Day sa do tohto globálneho hnutia zapájajú projekty zo 157 krajín sveta. Okrem toho je to týždeň medzi 20. – 27. septembrom (Week for Future), ktorý nadväzuje na iniciatívu mladej švédskej enviro aktivistky Grety Thunbergovej Fridays for Future.

Počas tohto týždňa sa bude konať celosvetovo množstvo dobrovoľníckych iniciatív, ale aj štrajkov – všetko s cieľom poukázať na nevyhnutnú potrebu začať pristupovať zodpovedne k životnému prostrediu.

Banskobystrický kraj sa aktívne do týchto hnutí zapojil gruntovačkou. Oblastné organizácie cestovného ruchu v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Banskobystrického kraja, školami a dobrovoľníkmi upracú počas týchto dvoch dní spoločne 12 lokalít.

Pridajte sa aj vy

Do krajskej gruntovačky sa môže zapojiť ktokoľvek – študenti, deti, seniori, rodiny s deťmi, vítané sú aj firemné tímy. Je to podujatie, ktoré okrem základného cieľa vyčistiť kus prírody má aj vedľajší cieľ - spájať ľudí, aby sa spoznali, aby sa vzájomne podporili v pozitívnom správaní k životnému prostrediu.

„Na zapojenie sa stačí spraviť len to, že si na www.facebook.com/zahoramizadolami nájdete svoju lokalitu a prídete v stanovenom čase na určené miesto," uviedli organizátori jesennej gruntovačky v Banskobystrickom kraji.