Nepočujúce dievča prvýkrát letelo samo. Jej obavy a strach zahnal obyčajný ľudský čin milej letušky

Príspevok tvorí fotografia rukou písaného odkazu na papieri a vy si ho môžete prečítať nižšie.

ANNAPOLIS 20. septembra - Let môže byť nepríjemný nielen pre deti, ale aj pre dospelých a špeciálne pre tých s telesným postihnutím. Bolo tomu tak aj v prípade 16-ročnej Ashley Oberovej, ktorá je nepočujúca. Ešte počas tohtoročného leta musela letieť z Baltimore v Marylande do Rochesteru v New Yorku. To, čo sa jej prihodilo počas letu, však nakoniec nebolo vôbec nepríjemné.

Letuška jej ponúkla pomoc

„Moja dcéra, ktorá trpí hluchotou, musela letieť sama!“ napísala v príspevku na Twitter jej mama. „Letuška jej dala tento odkaz!“ Príspevok tvorí fotografia rukou písaného odkazu na papieri a vy si ho môžete prečítať nižšie.

Odkaz, ktorý napísala letuška nepočujúcej Ashley. Foto: Twitter/bostonober

„Dobré ráno, Ashley, volám sa Janna a budem tvojou letuškou počas letu do New Yorku. Nad hlavou máš dve tlačidlá, žlté je čítacia lampa, šedým ma môžeš privolať, keď budeš čokoľvek potrebovať. Najbližšie núdzové východy sú za tebou. Prosím, nehanbi sa povedať, ak budeš potrebovať pomoc s čímkoľvek. Znova, volám sa Janna, vitaj na palube CRJ200.“

Ashley sa po tomto milom skutku od neznámej letušky vyjadrila aj pre CNN: „Bola som pred letom veľmi nervózna. Chcem byť samostatná a dokázať iným, že to zvládnem, no mala som veľké obavy. Po tomto milom odkaze mi ale odľahlo a v lietadle som sa zrazu cítila oveľa pohodlnejšie,“ priznala mladá dievčina. Odkaz od letušky si dokonca teraz berie všade so sebou ako talizman. „Uložila som si ho do tašky a nosím ho všade so sebou,“ priznala v rozhovore pre CNN.

Ako uviedol portál People, milý odkaz od letušky 16-ročné dievča potešil, preto sa rozhodla, že ho ukáže aj svojej mame. Tá bola vo vytržení a dcérin príbeh o milej pracovníčke leteckej spoločnosti ju dojal. Preto o ňom napísala príspevok na svoj profil na sociálnej sieti Twitter, ktorý zdieľali už tisíce ľudí, a tak sa stal virálom.