Len 12-ročné dievča sa v Thajsku plaví po riekach, z ktorých vyťahuje odpad

Zlom v jej živote prišiel, keď mala osem rokov. Na dovolenke na juhu Thajska natrafila na zamorenú pláž. S pomocou rodičov ju síce upratala, ale more vyvrhlo ďalšie odpadky.

BANGKOK 20. septembra - Švédska aktivistka Greta Thunbergová nie je jediným mladistvým, ktorý bojuje s klimatickými zmenami. Po novom sa „nová Greta“ objavila v Indočíne. Ralyn Satidtanasarnová vyhlásila vojnu plastom v rodnom Thajsku.

Ako informuje nemecký portál jetzt, Lilly, ako znie jej prezývka, má iba dvanásť rokov, no napriek tomu si plne uvedomuje situáciu, v ktorej sa ocitol celý svet. Plastové odpadky zamorili celú planétu, od Ázie, cez Európu, až do Ameriky. Nedávno svet zaskočila správa, že vedci objavili plastové kúsky v snehových vločkách na Antarktíde.

Jej kampaň sa začala na kanáli

Nechodí do školy, pretože chce vyčistiť špinavý kanál v hlavnom meste. Stojí na doske, ktorou sa kĺže po hladine, a z vody vyťahuje všetok odpad. Najčastejšie „vyloví“ plastové tašky, ktorých priemerný Thajčan za jeden deň spotrebuje osem. Thajsko patrí do rebríčka najväčších znečisťovateľov.

Snaží sa byť optimistická

V rozhovore pre CNA uviedla: „Pokúšam sa zostať optimistická, ale hnevám sa. Náš svet mizne.“ V júni toho roku si pripísala prvé víťazstvo. Presvedčila obchodný reťazec Central v Bangkoku, aby raz týždenne nedodali plastové vrecká do svojich predajní. „Keďže ma vláda nepočúva, povedala som si, že musím hovoriť priamo s tými, ktorí distribuujú plastové vrecká. Chcem ich presvedčiť, aby prestali,“ vysvetľuje v rozhovore.

Presvedčilo ju pobrežie plné odpadkov

Lilly, ako znie prezývka mladej Thajčanky, začala so svojou kampaňou, keď mala osem rokov. Spolu s rodičmi odišla na dovolenku na juh krajiny, kde sa zhrozila, keď uvidela špinavé pobrežie. Plasty boli všade. „Spolu s rodičmi sme to tam upratali, ale to nepomohlo, pretože more vyplavilo ďalší odpad,“ spomína.

Je z nej thajská Greta

Keď sa dopočula o aktivistke Grete Thunbergovej, inšpirovalo ju to. Rovnako ako Grete, ktorá trávila každý piatok sedením pred budovou švédskeho parlamentu, Lilly sedela pre thajským parlamentom. „Greta mi dodala sebavedomie. Keď dospelí nekonajú, musíme konať my deti,“ hovorí.

S písaním rečí, ktoré prednáša, jej pomáhajú rodičia, no Lilly je i tak vzorom pre všetky deti v Indočíne, oblasti, ktorá je známa svojím znečisťovaním. Jej matka Sasie, ktorá bola taktiež environmentálnou aktivistkou, podporuje dcéru: „Najprv som si myslela, že je to iba detský nápad, ale Lilly sa ho držala, a tak som sa rozhodla, že ju budem podporovať.“