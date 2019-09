Dominika Pacigová

Včera o 21:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Rodičia strávia 5 hodín denne uspávaním detí. S týmito metódami sa vám to podarí rýchlejšie

Rodičia častokrát zápasia s uspávaním ich ratolestí. Aké triky používate pri uspávaní vašich detí vy?

LONDÝN / BRATISLAVA 20. septembra - Vedci skúmali, ako dlho trvá rodičom, kým uspia ich ratolesti. Z prieskumu vyplýva, že novorodencov uspávajú približne päť hodín a 25 minút denne. Čo sa týka detí všetkých vekových kategórií, je to priemerne 1977 hodín ročne, uvádza portál Metro.

Príprava na spánok je dôležitá

Rodičia často zápasia s uspávaním ich ratolestí. Vedci zistili, že mamičky uspávajú ich dieťa približne 82 dní ročne. Mnohí využívajú rôzne triky, ktoré sú niekedy účinné, inokedy zas nie. Práve preto sme sa opýtali odborníčky, čo by mali rodičia pri uspávaní ich detí robiť.

Príprava na spánok je nielen pre bábätká, ale aj pre staršie detičky nesmierne dôležitá. „Predspánkový rituál by mal pozostávať zo stabilných po sebe nasledujúcich krokov, po ktorých nasleduje uloženie na spánok. Tieto kroky by mali byť tie isté, to dieťatku pomôže nastaviť svoje očakávania, upokojiť sa,“ povedala pre Dobré noviny spánková poradkyňa Zuzana Guzmická.

Rituál sa vekom mení, iný je u bábätiek, iný u trojročných detí. „U bábätka to môže byť kúpanie, masáž, prebalenie, oblečenie pyžamka, dojčenie, nosenie, uspávanka a uloženie na spánok. U starších, napríklad trojročných detí, to môže byť napríklad kúpeľ, oblečenie do pyžamka, cikanie, čítanie kníh, mojkanie a uloženie na spánok. Rutinu by si rodina mala vždy vytvoriť tak, aby im vyhovovala a dieťatko sa pri nej upokojilo,“ dodala Guzmická.

Biely šum je veľkou pomocou

Niektorí rodičia zvyknú zapnúť digestor alebo vysávač, aby uspali ich dieťa. „Digestor aj vysávač sú formy bieleho šumu, ktoré sú veľkou pomocou pre upokojenie bábätka. Stimulujú totiž zvuky maternice, mnohé bábätká upokoja, niektoré dokonca uspia. Zapínať digestory a vysávače ale neodporúčam, rodičia môžu radšej voliť menej energeticky náročné formy bieleho šumu vo forme prístrojov na biely šum alebo appiek na telefónoch,“ uviedla spánková poradkyňa.

Podľa štúdie rodičia trávia 41 minút denne kočíkovaním ich ratolestí na vzduchu. „Chodenie na vzduch je na denný spánok určite prospešné, avšak je určite vhodné, aby malo dieťatko aj rodič vyvážený režim. Je tiež dôležité povedať, že nie každému dieťatku spánok vonku na vzduchu vyhovuje. Mnohým deťom vyhovuje viac spánok doma v pokoji, ruch okolia im totižto spánok ruší. Niektorým deťom to naopak vyhovuje,“ priblížila.

Ako sú na tom samotné mamičky?

Zisťovali sme, čo robia mamičky detí, keď sa ich snažia uspať. „K trojročnej dcérke si musím ľahnúť, sama zatiaľ spať nechce. Prečítam jej rozprávku a do piatich minút zaspí. Keď bola menšia, uspávanie bolo omnoho náročnejšie, trvalo mi to približne hodinu. Osemmesačný syn zaspáva pri kojení, zväčša však potrebuje pri uspávaní pohyb,“ prezradila mamička dvoch detí Aneta Hribová. „Snažila som sa uspávať obidve bábätká najefektívnejšie, ako sa dalo, a to kojením. Druhým úžasným spôsobom, najmä počas dňa, bol ergo nosič alebo šatka. Najdôležitejšie bolo, aby cítili maminku a bezpečie,“ dodala mamička Katarína.

„Keď boli moje deti menšie, čítala som im rozprávku. Dcéry majú rady, keď ich hladkám po ruke. To si však nemôžem dovoliť, keď ich mám obe doma, pretože chce jedna aj druhá,“ pridala sa mamička troch detí Eva Kačmarčíková. „Náš osemmesačný syn zaspáva od narodenia sám v detskej postielke. Rýchlejšie zaspí, ak je napapaný, nachádza sa v tichom prostredí alebo ak mu dám gél na rastúce zúbky, ktorý ho ukľudní,“ doplnila mamička Alžbeta Mésárošová s tým, že synovi sa taktiež dobre spí, ak je s ním na prechádzke.