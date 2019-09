TASR

Dnes o 12:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Určovanie minimálnej mzdy by sa malo zmeniť, návrh zákona je v 2. čítaní

Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov.

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com

Bratislava 20. septembra (TASR) - Teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca. Navrhujú to poslanci koaličného Smeru-SD Robert Fico a Erik Tomáš v návrhu zákona o minimálnej mzde. Parlament v piatok novelu zákona posunul do druhého čítania.

Cieľom návrhu zákona je zmeniť postup určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Poslanci ako dôvod uviedli posilnenie záväzkov a zásad vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy SR.

„Cieľom je posilniť postavenie minimálnej mzdy ako ústavného práva zamestnanca. Zároveň sa navrhuje aj posilnenie úlohy zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov v rámci tohto procesu, pretože ich dohoda o sume mesačnej minimálnej mzdy bude záväzná," konštatujú poslanci. Okrem toho má byť zabezpečená predvídateľnosť sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.

Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. „Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy," navrhujú poslanci.

Určenie takéhoto základu pre určenie mesačnej minimálnej mzdy vychádza zo skutočnosti, že predmetná suma je v čase približného začatia rokovania zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov už známa, keďže ju ŠÚ SR zverejňuje v priebehu mesiaca marec.

„Z tohto hľadiska sa nemusí vychádzať z odhadov sumy, ktorá sa skutočne zistí až o dva roky. V obidvoch prípadoch sa navrhuje, aby sa suma minimálnej mzdy určila celým číslom," doplnili poslanci.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát by sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určila na rok 2021.