Kristián Plaštiak

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chcete zachrániť klímu? Jedzte viac hovädzieho. Ale dbajte na to, odkiaľ prišlo

Neintenzívne hospodárenie s pastvinami a pokles dobytka dopomôže k erózii pôdy a nastane nedostatok prírodného hnojiva.

— Foto: TASR/Milan Kapusta

LONDÝN 20. septembra - Po celom svete sa konajú pochody za záchranu planéty. Klimatická zmena sa dotýka každého z nás, nezáleží na tom, či ste muž, žena, bohatí, alebo chudobní, preto musí urobiť krok každý. Reč je o spotrebiteľoch, ale aj poľnohospodároch, ktorí produkujú mäso. Informuje o tom portál Ekolist.cz.

Mäso je súčasťou riešenia

Médiá často informujú o rôznych štúdiách a ľuďoch, ktorí hlásajú, že ľudstvo musí obmedziť konzumáciu mäsa. Jeho produkcia je príliš namáhavá pre správny „chod“ našej planéty, a preto by sme sa ho mali vzdať. Spoza Lamanšského prielivu k nám prichádza opačný názor.

Na snímke kravy a teľatá na lúke v írskom Ballyconneely. Foto: TASR/AP

Britský farmár tvrdí opak

„Ak chceme pomôcť prírode, mali by sme sa vzdať strašiakov environmentálnych kampaní a zvážiť fakt, že udržateľne chovaný dobytok je zásadný pre udržanie zelenej a príjemnej krajiny Británie,“ uviedol Patrick Holden, britský farmár a propagátor organického poľnohospodárstva, pre Daily Telegraph. „Je cestou k udržaniu čistých vôd bez priemyslových chemikálií a predovšetkým je tým najefektívnejším spôsobom k nasýteniu domácej populácie.“

Farmár, ktorý sa verejne hlási k obmedzeniu konzumácie mäsa a mastných výrobkov, hlása, že obmedzenie nie je tým správnym riešením. „Nepotrebujeme jesť menej hovädzieho, ale viac. Hlavne je potrebné rozoznať, aké mäso je súčasťou problému a aké súčasťou riešenia,“ uvádza poľnohospodár. Chov dobytka má na Britských ostrovoch odvekú tradíciu, dve tretiny poľnohospodárskej pôdy tvoria pastviny.

„Zloženie našej stravy, samozrejme, musíme prispôsobiť vlastnej produkčnej kapacite a jesť ideálne to, čo sami vyprodukujeme. V našich podmienkach sú to kravy, ktoré spásajú trávu. Zachovávajú našu krajinu v pôvodnom stave,“ dodáva. Ako tvrdí, neintenzívne hospodárenie s pastvinami a pokles dobytka dopomôže k erózii pôdy a nastane nedostatok prírodného hnojiva.

Na snímke dojnice, ktoré sa kŕmia krmivom zmiešaným s morskými riasami. Vedci z Kalifornskej univerzity kŕmia dojnice morskými riasami v snahe, aby bol dobytok „priateľskejší“ k životnému prostrediu. Foto: TASR/AP

V ovzduší sú skleníkové plyny

Nevýhodou chovu prežúvavcov je metán, ktorý vypúšťajú do ovzdušia. Aj na to však má Holden odpoveď. „Funguje to tak dlhé storočia. Viete, je veľký rozdiel medzi kravou na voľnej pastvine a celým stádom v kravíne. Kľúčové je vzdelať spoločnosť, aby ľudia pochopili, ako dôležité je pýtať sa, odkiaľ mäso na ich tanieri pochádza. Musia podporiť poľnohospodárov v udržateľnej sebestačnej spotrebe. Naskočiť do rýchliku s nápisom ‚Všetko hovädzie je zlé‘ je kontraproduktívne,“ varuje farmár.