Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď začal slepý autista spievať, všetkým vyrazil dych. Len pár mesiacov na to dosiahol ďalší obrovský úspech

Mladý nadaný muž sa stal víťazom poprednej talentovej šou, America's Got Talent a odnáša si hneď dve neuveriteľné výhry.

Slepý autista vyhral najväčšiu talentovú šou — Foto: YouTube

WASHINGTON 20. september - Slepý autistický spevák Kodi Lee dojal divákov počas jeho vystúpenia v talentovej šou America's Got Talent. Mladý nadaný muž rozplakal samotných porotcov ešte počas výberových kôl s pesničkou For You od Leona Russella. Jeho neuveriteľný výkon mu priniesol standing ovation. Porotkyňa Gabrielle Union stlačila zlatý gombík a Kodi získal zlatý bzučiak, vďaka ktorému postúpil priamo do finále. Nebol to ale najväčší úspech, ktorý zažil.

Kodi sa stal víťazom America ' s Got Talent

Nadaný umelec sa stal víťazom najväčšej talentovej šou v Amerike. Vďaka tomu nielenže bude mať možnosť vystupovať v poprednom hoteli v Las vegs, kde bude mať samostatný koncert, ale odnáša si aj výhru vo výške 1 milión dolárov. Kodi aj jeho matka sú z výhry unesení a šťastní. Jeho finálové vystúpenie, kde spieval skladbu Without you od Freya Ridings, bolo veľkolepé. Na pódiu si zaspieval duet aj s víťazkou súťaže X-Factor a trojnásobnou držiteľkou ocenenia Grammy, Leonou Lewis. „Vďaka hudbe dokáže Kodi existovať. Pre ľudí s autizmom je veľmi ťažké, aby sa socializovali. Hudba doslova zachránila Kodiho život," prezradila jeho matka.