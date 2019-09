Kristián Plaštiak

Včera o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní PREVRATNÝ MOMENT: Na týchto záberoch vidíte UFO, priznalo americké námorníctvo

Množstvo letcov sa bálo, že by ich spájali so zástancami teórie o mimozemšťanoch, prečo by mohli prísť o prácu.

WASHINGTON D.C. 20. septembra - Ide o skutočné nahrávky, uviedlo námorníctvo Spojených štátov amerických. Neznamená to, že sa k nám blížia mimozemšťania, potvrdili iba pravosť záberov, na ktorých vidíme UAP, teda neidentifikovateľný vzdušný fenomén. Informuje o tom portál Novinky.cz.

Piloti boli na cvičnom lete

Zábery uzreli svetlo sveta v rokoch 2017 a 2018, kedy ich zverejnila ufologická spoločnosť To the Stars Academy of Arts & Science. Neskôr o nich informovali známe médiá a stali sa okamžitým predmetom záujmu. Verejnosť chcela poznať odpoveď na otázku, či sú pravé.

Prvé video pochádza z roku 2004. Zachytáva približne dvanásťmetrový objekt bez krídel. „Je to dron, celá skupina. Letia proti vetru,“ opisuje udalosti jeden z pilotov. „Pozri na to! Otáča sa to!“ Ostatné videá pochádzajú z roku 2015. Piloti v stíhačkách F-18 zaznamenali rýchle objekty.

Obyčajní ľudia ich nikdy nemali vidieť

„Videonahrávky neboli určené pre verejnosť,“ uviedol hovorca amerického námorníctva Joe Gradisher pre CNN. „Tieto stretnutia predstavujú bezpečnostné riziko pre našich letcov a naše samotné operácie,“ dodáva. Piloti sa s takýmito objektmi stretávajú pomerne často.

Dúfa, že piloti, ktorí sa ocitnú v podobných situáciách, zachovajú chladnú hlavu a neskôr o stretnutí informujú. To by mohlo dopomôcť zistiť o čo ide. V minulosti sa množstvo letcov bálo, že by ich spájali so zástancami teórie o mimozemšťanoch, prečo by mohli prísť o prácu.