TASR

Dnes o 22:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skvelý štart Slovana Bratislava do Európskej ligy. Zdolal silný Besiktas

Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do bojov v K-skupine Európskej ligy UEFA 2019/2020 štvrtkovým víťazstvom na Tehelnom poli nad tureckým Besiktasom Istanbul 4:2 vďaka dvom gólom v nadstavenom čase.

Na snímke radosť po strelení druhého gólu, vpravo Andraž Šporar a vľavo Ibrahim Rabiu (obaja Slovan) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zverenci Jána Kozáka ml. sa v druhom kole 3. októbra predstavia na ihrisku portugalského Sportingu Braga (18.55 SELČ). Slovan pred hľadiskom, v ktorom ho pre trest od UEFA neustále sympaticky povzbudzovalo asi 5000 detí do 14 rokov, viedol po obrovskej chybe brankára hostí Lorisa Kariusa 1:0 vďaka Andražovi Šporarovi.

Hostia ale do polčasu otočili z penalty Ademom Ljajičom a vlastným gólom kapitána Vasila Božikova. V druhom polčase vyrovnal svojim druhým gólom v stretnutí Šporar a v nadstavenom čase o vôbec prvom triumfe Slovana v skupine EL rozhodol striedajúci Marin Ljubičič a exportnou strelou prikrášlil o pár okamihov skóre aj Moha.

1. kolo skupinovej fázy EL 2019/2020, K-skupina: Slovan Bratislava - Besiktas Istanbul 4:2 (1:2) Góly: 14. a 58. Šporar, 90.+2 Ljubičič, 90.+4 Moha - 29. Ljajič (z 11 m), 45.+1 Božikov (vlastný), ŽK: de Kamps, Ljubičič - Ruiz, Ljajič. Rozhodoval: Tohver (Est.) Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Rabiu (88. Bajrič), de Kamps (82. Ljubičič), Holman - Dražič (76. Daniel), Šporar, Moha Besiktas: Karius - Douglas, Vida, Ruiz (73. Hutchinson), Rebocho - Elneny - Diaby (78. Lens), Toköz, Ljajič, N'Koudou (82. Yalcin) - Nayir.

Besiktas začal aktívne a usadil sa na polovici domácich. Jeho kombinácie ale boli platonické a organizovaná defenzíva Slovana nemala žiadne problémy. Naopak, Slovan vedel rýchlo zaútočiť, v 5. minúte však Moha netrafil technickým obstrelom bránku a neujala sa ani hlavička Šporara v 12. minúte. V 14. minúte sa "belasí" ale dostali do vedenia. Greif stiahol loptu z rohu a dlhým výkopom poslal dopredu Šporara. Brankár Karius sa snažil loptu odhlavičkovať, ale netrafil ju a zrazil sa s vlastným obrancom Rebochom. Pre Šporara potom už nebol problém zasunúť loptu do prázdnej brány.

Slovan kontroloval hru, no dostal dva góly

Besiktas si nevedel nič vypracovať, pôsobil nezohrane a Slovan bol čoraz sebavedomejší. V 20. minúte si pekne nabehol Šporar za obranu, dostal sa pred Kariusa, prepadol cez neho, ale faul sa nepískal. V 29. minúte dostal z ničoho nič šancu Besiktas, keď de Kamps fauloval v šestnástke Ljajiča a sám faulovaný suverénne penaltu premenil. Bola to prvá strela hostí do priestoru brány. Obraz hry sa nemenil, hostia boli na polovici domácich, ale neboli vôbec kreatívni. V nadstavenom čase ale opäť studenou sprchou zmrazili Slovan, keď si po centri z ľavej strany strelil nešťastný vlastný gól Božikov.

Slovan začal druhý polčas odvážnejšie, hostia sa snažili držať loptu a hru kúskovať. V 58. minúte po ďalšej chybe v defenzíve hostí sa dostal po vysunutí od Holmana za obrancov Šporar a v nájazde rutinérskym obstrelom na bližšiu tyč nedal Kariusovi šancu - 2:2. Tureckým tímom gól neotriasol, naopak pridal plyn a domácich zatlačil.

Belasí rozhodli v nadstavení

V 63. minúte podnikol rýchly prienik po krídle domáci Moha, aj sa dostal do zakončenia, ale o centimetre nepresného. Besiktas stále tlačil, ale v 75. minúte mohol dostať Slovan do vedenia po rýchlom šprinte Dražič, no Karius bol na mieste a pri dorážke Holmana nad už zasahovať nemusel. V 81. minúte po rohu a hlavičke striedajúceho Hutchinsona zachránil domácich Božikov výborným zákrokom.

Už sa hralo hore-dolu, oba tímy chceli strhnúť víťazstvo pre seba. V 85. minúte to mohol vyriešiť po centri Daniela Šporar, ale jeho hlavička v čistej šanci išla nad. V úplnom závere Besiktas síce pritlačil, no v nadstavenom čase po rohu rozhodol o domácom triumfe Ljubičič a exportnou strelou ešte skóre prikrášlil Moha.