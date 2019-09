TASR

Dnes o 15:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Obyvatelia Spišskej Novej Vsi a Smižian môžu v rámci týždňa mobility využiť bezplatnú MHD

Dňom cestovania zadarmo bude piatok (20. 9.), pričom cestujúci dostanú lístok s nulovou hodnotou. Informoval o tom primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišská Nová Ves 19. septembra (TASR) – Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany budú môcť v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) využiť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD).

„Rozhodli sme sa, že vykryjeme tržby, o ktoré príde v tento týždeň spoločnosť eurobus, a zaplatíme ich z mestského rozpočtu. Chcel by som vyzvať obyvateľov mesta, aby tento deň využili na cestu do práce, školy a podobne pešo alebo na bicykli," upozornil Bečarik, ktorý taktiež na cestu do práce využije bicykel.

Na základe spoločnej aktivity všetkých samosprávnych krajov a ministerstva dopravy sa rozhodlo aj o zľavnení cestovného pri spojoch v prímestskej autobusovej doprave, takže občania môžu až do nedele (22. 9.) cestovať s 50-percentnou zľavou.

MHD v Spišskej Novej Vsi má celkovo 15 liniek a 374 spojov. V roku 2018 prostredníctvom MHD prepravili v meste 1,556 milióna cestujúcich, spojenie do obce Smižany využilo 443.000 obyvateľov. Autobusy pritom prejazdili 558 000 kilometrov v rámci Spišskej Novej Vsi a ďalších 141 000 kilometrov na trase z mesta do Smižian a späť.

Na území Spišskej Novej Vsi jazdí 22 vodičov na 17 autobusoch, prepravu do a zo Smižian zabezpečujú ďalší štyria na štyroch autobusoch. Náklady na prevádzku MHD v rámci oboch samospráv v roku 2018 predstavovali sumu 1,482 milióna eur, pričom výnosy z cestovného boli vo výške 424 000 eur. Stratu dofinancovalo mesto Spišská Nová Ves v objeme 862 000 eur a obec Smižany vo výške 196 000 eur.

Primátor dodal, že tento rok mesto realizovalo racionalizačné opatrenia, napríklad zaviedlo linku č. 12, obsluhujúcu víkendové spojenie do Novoveskej Huty a Ferčekoviec. Na druhej strane občanom prinieslo potrebné spojenie medzi poliklinikou Svet zdravia a Poliklinikou pri Hornáde.

„MHD a jej rozvíjanie ostáva jednou z priorít v našich plánoch, ako premeniť naše mesto na mesto 21. storočia. Zvažujeme aj možnosť bezplatného cestovania v celej Spišskej Novej Vsi. Uchádzame sa aj o získanie prostriedkov na vybudovanie a obnovu cyklotrás v meste, napríklad na prepojenie Ferčekoviev a Novoveskej Huty alebo na obnovu cyklochodníka, vedúceho po nábreží Hornádu za bývalými kasárňami," priblížil plány Bečarik.

Témou aktuálneho ročníka ETM je bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu! Tento rok sa počas ETM kladie dôraz na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a peňaženku.