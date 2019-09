TASR

Minister financií Kamenický tvrdí, že vyrovnaný rozpočet tento rok nebude

Cieľ vyrovnaného rozpočtu na tento rok sa nepodarí dosiahnuť, rozpočet SR skončí "v mínuse".

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na tlačovej konferencii k aktuálnej prognóze, ktorá výrazne zhoršila výhľad slovenskej ekonomiky, to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). „Vyrovnaný rozpočet na tento rok nebude. Cieľ bohužiaľ nesplníme, hospodárenie skončí opäť v mínuse. Na druhej strane som si však stanovil cieľ, ktorý by som chcel dodržať, aby sme udržali dlh mimo sankčných pásiem zákona o rozpočtovej zodpovednosti," priblížil Kamenický.

Šéf rezortu financií pripomenul niektoré navýšenia výdavkov rozpočtu, ktoré musel podľa svojich slov akceptovať. „Hovorím napríklad o zdravotníctve, ktoré sme v tomto roku dofinancovali sumou 90 miliónov eur," poznamenal.

Ďalším dodatočným výdavkom rozpočtu boli podľa neho zdroje pre Environmentálny fond. „Mnohí starostovi a primátori sa obracali na vládu, aby sme doriešili problémy s vodou a kanalizáciu. Toto si vláda zobrala ako svoju prioritu, čo spôsobilo zvýšené výdavky o 45 miliónov eur," vyčíslil.

Do poľnohospodárstva išla podľa neho z iniciatívy koaličnej SNS suma 50 miliónov eur. Lepšie čerpanie eurofondov zvýšilo výdavky o 130 miliónov eur. Rastúce dávky v nezamestnanosti zase spôsobili výdavky okolo 110 miliónov eur. „Len to, čo som spomenul, predstavuje na výdavkoch sumu 425 miliónov eur," zosumarizoval Kamenický.

Reálnu výšku deficitu za rok 2019 Kamenický nevedel vyčísliť bez novej daňovej prognózy. Tá bude podľa jeho slov zverejnená budúci týždeň v stredu (25.9.). Takisto z nej vyplynú aj parametre rozpočtu na budúci rok. Pri jeho zostavovaní chce dodržať všetky slovenské aj európske pravidlá.

„Na základe dát z daňovej prognózy budeme zostavovať rozpočet na rok 2020. Do 15. októbra bude musieť byť rozpočet schválený vládou a bude musieť byť predložený do Bruselu na schválenie. Predpokladám, že by som vedel predložiť rozpočet najskôr okolo 9. októbra. K výške deficitu bez daňovej prognózy, keď nemáme ešte všetky vstupy, sa nedajú dávať nejaké vyjadrenia," vysvetlil.

Kamenický už pred pár týždňami vyzval ministerstvá, aby mu oznámili možnosti úspor vo svojich rezortoch. Do súčasnosti mu však takéto opatrenia neoznámili. Útvary rezortu financií podľa neho budú musieť prehodnotiť výdavky v jednotlivých ministerstvách tak, aby sa dosiahli úspory vo výške približne 200 miliónov eur.

„Chcem podať pomocnú ruku takou formou, že oslovím mojich zamestnancov na sekcii rozpočtu, aby sa skontaktovali s ministerstvami a aby hľadali priestor tam, kde to ministerstvá bude najmenej bolieť. Musím povedať, že mnohé výdavky v štátnom rozpočte sú obligatórne, teda vyplývajúce zo zákona, na ktoré sa nedá siahnuť. Chceme identifikovať spomínaných 200 miliónov eur, ktoré by sme chceli ešte v tomto roku ušetriť," dodal.