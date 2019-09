Klaudia Fiolová

Dnes o 20:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jakub Andacký: Len inšpirovať nestačí. Politici musia urobiť zmeny v systéme

Mladí slovenskí klimatickí aktivista sa snaží inšpirovať ľudí a stal sa organizátorom klimatických štrajkov na Slovensku.

BRATISLAVA 19. september - Klimatické zmeny predstavujú hrozbu pre ľudstvo. Je to veľmi aktuálna téma o ktorej sa diskutuje po celom svete. Známa švédska aktivistka Greta Thunberg bola prvá, ktorá začala organizovať študentské štrajky. Tie sa tak ujali, že sa organizujú každý piatok pod názvom Fridays for Future a školáci po celom svete pochodujú, aby zvýšili povedomie ľudí o blížiacej sa globálnej hrozbe. Na Slovensku sa organizátorom štrajkov stal Jakub Andacký. Len 17-ročný študent osemročného gymnázia Hubeného v Bratislave podporuje celosvetové hnutie. „Ja som bol odmalička enviromentálne vychovávaný. Rodičia ma učili ako recyklovať, kompostovať a správať sa k prírode s úctou. Pár rokov dozadu som narazil na článok o klimatickej kríze a mal som pocit, že nás mladých, ktorých sa to dotkne v plnej miere, sa nikto nepýta. Na to som zaregistroval aktivity Grety Thunberg, ktorá založila hnutie Fridays for Future, kedy študenti pochodujú každý piatok,“ spomína si na korene svojho aktivizmu mladý Juraj.

Foto: archív JA

Prvé štrajky za klímu sa organizovali najprv v Bratislave a neskôr aj v iných slovenských mestách. Štvrtý najväčší štrajk sa bude konať 20. septembra 2019, kedy vyjdú milióny ľudí po celom svete, aby spolu žiadali o klimatickú spravodlivosť a urýchlené kroky k prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. „Tento štrajk je iný od ostatných práve v tom, že sa zapoja nie len školáci, ale celá spoločnosť.“ Doposiaľ sa do protestov zapojili tisícky ľudí a Jakub verí, že tento počet sa piatkovým pochodom zvýši.

Foto: adn

„Politici si musia zvoliť riešenie klimatickej krízy za hlavnú prioritu“

Aktivitu podporia aj mimovládne organizácie. „Našim hlavným cieľom je, aby si politici zvolili riešenie klimatickej krízy za svoju hlavnú prioritu,“ povedal pre Dobré noviny Jakub Andacký. Mladí aktivisti na Slovensku chcú nie len školákov, ale aj dospelých inšpirovať, aby pomáhali zmierňovať dopady klimatickej krízy. Štrajky sa konajú počas školskej dochádzky a nie každá škola akceptuje tieto pochody. „Niektoré školy akceptujú od žiakov len ospravedlnenku od lekárov.“

Foto: archív JA

„Neukazujem prostom na nikoho, kto je mäso alebo nenakupuje len v bezobalovom obchode. Uvedomujem si, že nie každý si to môže dovoliť“

Mladý slovenský aktivista sa snaží obmedzovať konzumáciu mäsa, nakupuje v bezobalových obchodoch a využíva mestskú hromadnú dopravu alebo bicykel. „Stretol som sa s ľuďmi, ktorí majú pozitívny vzťah k životnému prostrediu a pomáhajú mu. Niektorí dokonca prestali fajčiť cigarety, lebo si uvedomili, že cigarety sú najpoužívanejším jednorázovým plastom a skončia niekde v prírode, len tak pohodené,“ hovorí Jakub. Slovenskí aktivisti nemajú pocit, že na Slovensku sa na nich valia len negatívne komentáre.

Foto: archív JA

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré z historického hľadiska vyprodukovali najviac emisií

Naša krajina by sa podľa jeho slov mala stať uhlíkovo neutrálnou aspoň do roku 2040 a nie do roku 2050 ako sa o tom momentálne diskutuje. Mohutnú ťažbu dreva by malo Slovensko taktiež zakázať.

Foto: archív JA