TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Trnava sa so Senicou rozišla bezgólovou remízou

Trnavčania stratili dva body v zápase, v ktorom boli lepší.

Ilustračné ofto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 18. septembra (TASR) - Po úvodnom oťukávaní sa, mal počas celého prvého polčasu réžiu hry vo svojich rukách Spartak, no väčšina jeho akcií končila pred 16-kou. Za zmienku na strane domácich stoja iba štyri akcie.

Najskôr v 7. minúte Halilovič vystrelili tesne nad, o tri minúty neskôr zakončenie Sobczyka odvrátil na roh Didiba, po polhodine hry strelu Tavaresa po rohovom kope zneškodnil Vorel a v 37. minúte z priameho kopu vystrelil Mitrea nad. Brániaci sa Seničania pohrozili domácim iba v 16. minúte, ale lopta Cveka letela nad bránu Rusova.

V druhom polčase pokračovala neplodná prevaha domácich, ktorí sa v prehustenej obrane hostí nedokázali dostať k zakončeniu. Za zmienku v celom druhom polčase stoja iba tri momenty. Najskôr strelu Dioga vyrazil brankár hostí na roh a po jeho zahratí obalovačka Tešiju išla tesne vedľa brány.

V 74. minúte strieľal opäť Tešija nad a štyri minúty pred koncom hlavička Tavaresa išla vedľa. Futbal, z ktorého boleli oči, sa skončil nečakane bezgólovou remízou.

FC Spartak Trnava - FK Senica 0:0 Rozhodovali: Ziemba – Pozor, Galo, ŽK: Tavares, Lovat – Cvek, Klapan, Sulley, El Moudane, 1809 divákov Trnava: Rusov – Diogo, Menich, Mitrea, Lovat – Oršula (57. Mihálek), Halilovič, Tešija, Dangubič (83. Kelemen) – Sobczyk, Tavares Senica: Vorel – Totka, Didiba, Dias, Favaro Amaral, de Assis – Klapan, Cvek - Castaňeda (81. Ramirez), El Moudane, Sulley (67. Akinyoola)

Hlasy po zápase:

Ricardo Cheu, tréner Trnavy: „Dnes chcelo vyhrať iba jedno mužstvo a to bola Trnava. My sme sa snažili o víťazstvo, kým Senica prišla po bod a nakoniec ho aj získala. Seničania nevystrelili ani raz na bránu, kým my sme sa snažili hrať útočne a vytvorili sme si aj niekoľko šancí a dokonca aj niekoľko veľmi dobrých šancí. Žiaľ, takýto je futbal, my sme chceli hrať, ale na našom výkone sa podpísala aj únava, pretože sme mali o jeden deň menej na prípravu a navyše sme mali v nohách nedeľňajší zápas na Slovane, kde sme polčas hrali oslabení. Zdôrazňujem, že Trnava nebude hrať na nerozhodné výsledky."

Michal Ščasný, tréner Senice: „Po taktickej stránke sme odohrali veľmi dobrý zápas. Trnavu sme nepúšťali do medzihry. Trnava iba rotovala lopty z jednej strany na druhú a hrozila len zo štandardných situácií. Bod určite berieme, zaslúžili sme si ho, len ma mrzí, že z brejkových situácii sme nevyťažili lepšiu šancu, alebo že finálnu prihrávku riešime zlým spôsobom. Na tom musíme stále pracovať."