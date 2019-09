TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cenu Anasoft litera 2019 získal Ivan Medeši za knihu poviedok Jedenie

Najlepšou knihou 14. ročníka slovenskej literárnej ceny Anasoft litera sa stalo Jedenie autora Ivana Medešiho (vydalo Východoslovenské združenie Valal, 2018).

Na snímke vydavateľ Maroš Volovár si preberá cenu za literárne dielo Jedenie Ivana Medešiho. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 18. septembra (TASR) – Cenu čitateľov získal Milo Janáč za knihu Milo nemilo (Kráľovstvo dokonalosti, 2018). Výsledky súťaže vyhlásili na slávnostnom ceremoniáli v stredu večer v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Odborná porota v zložení prekladateľka a literárna publicistka Gabriela Magová, literárni vedci Ľubica Schmarcová, Karol Csiba, Pavol Markovič a spisovateľ a publicista Ján Štrasser sa zhodla, že najlepšiu knihu v uplynulom roku vydalo východoslovenské združenie Valal.

Jej autor Ivan Medeši je literárny "enfant terrible" jednej z početných národnostných menšín, Rusnákov. V knihe čitateľ nájde šesť drsných poviedok z Vojvodiny, napísaných doslova bez servítky. „Dohodli sme sa na víťaznej knihe Ivana Medešiho Jedenie. Moderná radikálna próza s originálnym prístupom k životu i k jazyku prináša hyperbolický obraz periférie, ktorý sa však ukazuje ako mrazivo univerzálny,” vysvetlila svoj výber porota.

„Prekvapujúce pre verejnosť ešte v marci tohto roka bolo, že tento titul organizátori vôbec zaradili do automatického zoznamu posudzovaných kníh. Samozrejme, že prebehla diskusia s čítaním štatútu, a ten hovorí jasne, že konečné slovo pri zaradení alebo nezaradení titulu do zoznamu má odborná porota. Tá sa jednohlasne zhodla, že by bola veľká škoda, ak by táto kniha nebola posudzovaná v kontexte slovenskej literatúry. Navyše, vyšla v prvom vydaní v slovenskom jazyku a jej pôvodná verzia je rusínčina, ktorá je slovenským nárečím,” vyjadrila sa organizátorka ceny Anasoft litera Simona Fochlerová.

Najviac hlasov v elektronickom hlasovaní čitateľov dostala kniha Milo nemilo. Organizátori potvrdili, že v tesnom súboji získala len o dva hlasy viac ako vidiecky román so zlým koncom Zvon dnes už nebohého Juraja Bindzára.

Aktuálny ročník ceny Anasoft litera odovzdávaním cien nekončí. Aktuálne pripravuje projekty Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky! a cenu René – Anasoft litera gymnazistov, ktorú vyhlásia koncom roka.

Anasoft litera je slovenská literárna cena. Udeľuje sa raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich prózy sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.