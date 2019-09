Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V ich chladničke sa zrazu objavilo niečo nové. Žena sa teraz chce rozísť a internet sa zabáva

Kreativite sa medze nekladú. Najmä, keď ide o tajné maškrty.

Muž nastražil na manželku vtipnú pascu — Foto: Facebook/Stacey Lowe

LONDÝN 19. septembra - Na sladké dobroty nedá snáď nikto dopustiť. Určite ste sa už stretli s tým, že ste si odložili nejakú sladkosť na neskôr, ale zrazu vám záhadne zmizla z kuchyne. Práve tento prípad inšpiroval aj jedného muža, ktorého manželka často vyjedala jeho zásoby. Chcel tomu zabrániť a vymyslel naozaj kreatívny spôsob, aby sa jeho maškŕt už nedotkla.

Nenašiel si žiadnu tajnú skrýšu. Práve naopak. Manželka má jeho sladké zásoby priamo pred nosom, no aj tak sa k čokoláde nevie dostať. Stacey Lowe sa chcela o manželov vtipný žart podeliť aj s ostatnými. Na svoj facebookový profil zverejnila fotografiu, na ktorej vidno ich spoločnú chladničku, kde je nainštalovaný priesvitný umelohmotný sejf. Práve v tomto sejfe sa nachádzajú sladkosti jej manžela.

Túto jej skúsenost nezabudla aj vtipne okomentovať a jej príspevok sa stal hitom internetu. „Takže, došlo to až k tomuto. Kúpite si dom, máte spolu dieťa, pánujete svadbu, renovujete dom a toto sa stane! Zrazu si váš drahý nainštaluje do chladničky sejf, aby som mu nemohla zjesť jeho čokolády. Nechce si ho niekto zobrať za muža? Myslím si, že je to pádny dôvod na rozchod!"