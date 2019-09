TASR

Dnes o 14:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dobrovoľníci Bielej pastelky vyjdú do ulíc už tento piatok

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje už po 18. raz zbierku Biela pastelka. Dobrovoľníci vyjdú do ulíc v piatok (20. 9.). Organizátori o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ambasádorkou zbierky je už druhý rok moderátorka Adela Vinczeová. „Je to svet, o ktorom vieme príliš málo, je to svet, ktorý my často nevidíme a sme voči nemu nevidiaci," povedala na adresu nevidiacich a slabozrakých.

Novinkou tohtoročnej Bielej pastelky je fond individuálneho darcovstva, z ktorého únia prispieva svojim klientom na kompenzačné pomôcky. Ide napríklad o počítače s hlasovým výstupom, ale aj digitálne čítacie zariadenia či špeciálne lupy, pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým v každodennom živote.

Financie z Bielej pastelky smerujú podľa PR manažérky ÚNSS Elišky Fričovskej predovšetkým na sociálnu pomoc a sociálnu rehabilitáciu, do fondu individuálneho darcovstva a podporujú tiež činnosť základných organizácií, kde sa členovia únie stretávajú. „V nemalej miere je to na to, aby sme mohli informovať o tom, akým spôsobom odstraňovať informačné alebo architektonické bariéry a podporovať legislatívu, ktorá je priaznivá pre ľudí so zrakovým postihnutím," priblížila.

V krajských mestách si budú môcť dať záujemcovia v informačných stánkoch ÚNSS bezplatne zmerať vnútroočný tlak a skontrolovať stav sietnice. V Bratislave bude program obohatený o narodeninový koncert pri nákupnom centre na brehu Dunaja. Zaspievajú na ňom napríklad Sima Martausová, Opak, Veronika Strapková, Peter Bažík či Peter Zbranek. Hlavný program sa začne o 12.00 h.

Dobrovoľníci budú v piatok rozpoznateľní podľa tričiek a pokladničiek so základnými informáciami o zbierke. Zbierkovými predmetmi budú biele ceruzky a spinky. Podporiť zbierku možno tiež prostredníctvom SMS a priamym vkladom na účet.