Dominika Pacigová

Dnes o 10:19 Šum lesa nám pomáha viac ako akákoľvek meditácia. Toto všetko vie les vyliečiť

Vedci prednedávnom skúmali pozitívne účinky lesa na ľudský organizmus.

Foto: Ilustračné — Foto: pexels.com

SWINDON 21. septembra - Lesné zvuky, ako napríklad spev vtáčikov či šušťanie listov, majú pozitívne účinky na psychiku ľudí. Prechádzka v lese je ideálnym riešením, ako odbúrať stres a zabudnúť na každodenné problémy. To však nie je ani zďaleka všetko.

Ľudia sa cítili lepšie

Účastníci štúdie sa ocitli akoby v troch situáciách. Ocitli sa v lese, boli so ženou, ktorá viedla meditačné cvičenie a v miestnosti, kde bolo úplné ticho. Prišli k záveru, že relax v lese je najideálnejším riešením. Ľudia sa cítili o 30 % uvoľnenejšie, do úzadia išiel aj stres a pocit úzkosti, uvádza portál The Guardian.

Cieľom výskumu National Trust je, aby ľudia chodili viac do prírody, pretože žijeme v uponáhľanej dobe. Neustále trávime čas v práci, za počítačom, na sociálnych sieťach, ale akosi zabúdame na pohyb a svoje zdravie. Podľa štúdie až jedna pätina ľudí nikdy nešla na prechádzku do lesa.

Zlepšuje sa nálada aj pozornosť

National Trust sa stará o 26-tisíc hektárov lesov v Anglicku, Walese a Severnom Írsku. 40-tisíc stromov považujú za staroveké, veteránske či pozoruhodné. „V lese môžete počuť šum listov, spev vtáčikov či praskajúce vetvičky pod nohami. Prechádzka je najlepším riešením, ako odbúrať stres,“ povedal riaditeľ National Trust pre prírodné zdroje Patrick Begg.

Na pozitívne účinky lesa poukazujú aj odborníci. „Čas strávený v prírode je prospešný pre zdravie aj zotavenie sa z každodenného stresu,“ vysvetlila psychologička Eleanor Ratcliffe s tým, že nechce však vyvolávať dojem, že čas v lese vyrieši všetky problémy.

Forestry England zozbierali dáta a poukázali na to, že návšteva lesa môže zlepšiť náladu či pozornosť ľudí, je prínosom aj pri psychickom zotavovaní sa. Prechádzka taktiež znižuje hladinu kortizolu, teda hormónu, ktorý sa spája so stresom.