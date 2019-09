TASR

Dnes o 12:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prípravné zápasy NHL: Jurčo pri debute za Oilers s gólom a asistenciou

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo strelil gól a pridal jednu asistenciu, jeho Edmonton však prehral v noci na stredu v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Vancouveru 2:4.

Tomáš Jurčo — Foto: TASR/AP

New York 18. septembra (TASR) - Pre 26-ročného útočníka to bol prvý zápas v drese Oilers od júlového podpisu zmluvy. Jurčo nastúpil v prvom útoku "olejárov", odohral takmer 14 minút a pripísal si aj plusku a tri strely. Strelecky sa presadil v druhej tretine, keď pohotovo dorazil do siete puk odrazený od bránkovej konštrukcie a vyrovnal na priebežných 1:1. Potom asistoval pri góle Patricka Russella na 2:1 pre Edmonton.

Po stretnutí vyhlásili Jurča za druhú hviezdu zápasu. „Na ľade som sa cítil skvele. Odohral som prvý zápas v sezóne, takže to bolo trochu náročnejšie ako počas rozbehnutého ročníka. Cítil som sa však fajn," uviedol Jurčo pre klubový web. S premiérou v novom drese bol spokojný.

„Tvrdo trénujem, snažím sa vydať zo seba to najlepšie, aby ma bolo na ľade vidieť. Je pre mňa dôležité hneď na začiatku sezóny sa dobre uviesť v novom klube. Prehrali sme, ale pokojne sme mohli tento zápas aj vyhrať. Z individuálneho hľadiska to však bolo pre mňa veľmi dobré," pochvaľoval si slovenský krídelník.

Pochválil ho aj kouč

Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Dave Tippett, ktorého zaujal celý prvý útok Edmontonu v zložení Jurčo, Cooper Marody, Patrick Russell. „Russell sa mi v posledných zápasoch veľmi páčil, tvrdo pracoval. Marody predviedol tiež svoje schopnosti a Jurčo ukázal po svojom príchode do klubu správny prístup. Ukázal, že sa chce dostať do prvého tímu a proti Vancouveru odohral výborný zápas. Je to šikovný hokejista. Góly strieľal aj v AHL, bude zaujímavé sledovať, či teraz dokáže pravidelne skórovať aj na úrovni NHL," povedal Tippett pre klubovú televíziu.

V ďalšom prípravnom dueli Toronto so slovenským zadákom Martinom Marinčinom podľahlo v derby Ottawe 1:3. Víťazný debut v drese Dallasu má za sebou obranca Andrej Sekera, Stars vyhrali na ľade Minnesoty 2:1 po predĺžení. Sekera bol s časom 24:32 min. najvyťaženejším hráčom svojho tímu.