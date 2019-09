Basketbalová Liga majstrov: Inter zdolal Fribourg o pätnásť bodov, pomohla mu dobrá obrana

Bratislava 17. septembra (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili v utorok v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 doma nad švajčiarskym Fribourg Olympic 82:67.

Švajčiarsky tím vstúpil do zápasu s väčšou intenzitou, dobrá defenzíva a útočná produkcia Derksena mu priniesla tesný náskok. Inter sa však nezľakol nástupu súpera, hoci v prvej štvrtine ťahal za kratší koniec. Po desiatich minútach bol napokon stav 18:22.

Druhú časť začali zverenci trénera Aramisa Nagliča s lepšou energiou, bodovo ich v tejto fáze ťahal Abrhám. "Žlto-čiernych" držala navyše v hre streľba za tri body, ale nepodarilo sa im využiť niekoľko možností na získanie vedenia. Aj preto išli do šatní za stavu 34:37 v ich neprospech.

Po polčasovej prestávke sa však zmenilo dianie na palubovke, Baťka dvoma trojkami za sebou dostal Inter po dlhom čase do vedenia a od tohto momentu boli lepší domáci basketbalisti. Zlepšený herný prejav a rozdiel v kvalite sa začal čoraz viac prejavovať, po ôsmich minútach tretej štvrtiny si slovenský majster vypracoval dvojciferné vedenie – 59:48.

Pred poslednou 10-minútovkou bol stav 61:54. Inter už začal následne v štvrtej časti dominovať na palubovke, Fribourgu postupne odišla streľba a aj sily. Koncovku si už domáci skúsene postrážili, do odvety idú s 15-bodovým náskokom.

Hlasy po zápase:

Aramis Naglič, tréner Interu: „Ťažký zápas, dlho sme hľadali rytmus. Bolo vidieť, že nie sme v zápasovom rytme. Máme troch hráčov, ktorí trénovali tri – štyri dni, konkrétne Abrhám a dvaja noví Američania. Museli sme improvizovať, hľadať celý zápas rytmus. Vďaka výbornej obrane sme urobili dobrý výsledok."

David Abrhám, krídelník Interu: „Prvý zápas v európskej súťaži dopadol podľa našich predstáv. Hrali sme na začiatku trochu s rešpektom. V druhom polčase sme začali hrať viacej agresívne, aj v obrane sme pritlačili a začali sme hrať viac do priestoru pod košom. Vyhrali sme 15-bodovým rozdielom, s čím môžeme byť spokojní. Musíme ísť do Fribourgu s tým, že ideme vyhrať."

Michal Baťka, pivot Interu: „Prvá štvrtina bola taká trochu pomalšia, nedali sme otvorené strely a oni si vybudovali len štvorbodový náskok. V druhej štvrtine sme sa už priblížili, túto časť sme vyhrali. Mali sme však veľmi dobrý druhý polčas, kde sme odskočili na 11-bodový rozdiel a udržiavali sme si to už v poslednej časti, kde sme to natiahli ešte o štyri body. Skončilo to napokon prijateľným 15-bodovým rozdielom pre nás."

Petar Alekšič, tréner Fribourgu: „Gratulujem Interu k víťazstvu, hrali veľmi dobre v druhom polčase. V prvom polčase skvelo kontrolovali tempo, hrali múdro v obrane a v útoku. V druhom polčase to bol úplne odlišný tím, mali sme problémy s faulami a nevedeli sme sa v obrane dať do poriadku. Inter zvýšil agresivitu, my sme sa naproti tomu úplne trápili v útoku. Strácali sme lopty, prestali sme sa v útoku koncentrovať, z čoho pramenili ľahké body. V druhom polčase sme hrali veľmi zle, z čoho napokon vyplynul konečný výsledok."

Tim Derksen, rozohrávač Fribourgu: „Bol to zápas dvoch rôznych polčasov. Po prvom polčase sme hrali tak, ako sme chceli a mali sme aj taký výsledok. V druhom polčase sme sa zlomili, stratili sme energiu a urobili sme niekoľko zlých rozhodnutí. Každý vie, aký je Inter družstvom. Keď ich pustíte k ich hre, tak sa zápas ľahko zmení."