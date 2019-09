TASR

Dnes o 10:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tabak naďalej trénerom basketbalovej reprezentácie, novým asistentom Madzin

Chorvátsky kormidelník Žan Tabak zostáva v pozícii hlavného trénera slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie.

Na snímke tréner tímu Slovenska Žan Tabak — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) – Spolu s ním pokračuje na poste asistenta trénera Španiel Alberto Blanco Vila, novou tvárou v realizačnom tíme je Michal Madzin, ktorý tiež bude zastávať post asistenta trénera. Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) potvrdil v utorok zloženie realizačného tímu reprezentácie Slovenska do ďalšieho obdobia.

Ako uviedol manažér mužskej zložky SBA Michal Ondruš, dohoda s realizačným tímom je na ďalší reprezentačný cyklus, v ktorom by mala Slovákov čakať predkvalifikácia majstrovstiev sveta 2023: „Napriek tomu, že sa nám nepodarilo postúpiť z predkvalifikácie ME 2021, tak hodnotíme pôsobenie družstva a realizačného tímu kladne. Je výborné, že môžeme nadviazať na prácu, ktorá začala v lete. V praxi to znamená toľko, že reprezentačný tím nebude opäť začínať od nuly. Sú nastavené jasné pravidlá, očakávanie a vzťahy medzi hráčmi a trénermi. Myslím si, že nielen za seba, aj za každého člena reprezentačného tímu môžem povedať, že sa tešíme na ďalšiu spoluprácu."

Slovákom sa v lete nepodarilo postúpiť z predkvalifikácie ME 2021, keď v F-skupine obsadili druhé miesto s bilanciou dvoch víťazstiev a dvoch prehier. Podľa aktuálneho plánu Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) by ich mala čakať približne dvojročná prestávka od kvalifikačných súbojov.

Tabak chcel pokračovať, má nového asistenta

Na lavičke tak zostáva aj naďalej 49-ročný Chorvát, ktorý sa ujal reprezentácie toto leto. Už po konci predkvalifikácie ME 2021 prejavil záujem pokračovať vo svojej funkcii. „Chcel by som pokračovať vo svojej robote, ale nie je to len na mne. Ako som povedal dávnejšie, mojím krátkodobým cieľom bol postup z predkvalifikácie. Z dlhodobého hľadiska chcem pracovať s mladými hráčmi, aby sme mohli v budúcnosti dosiahnuť úspech pre slovenský basketbal," prezradil Tabak v auguste.

Spolu s ním pokračuje aj Španiel Alberto Blanco Vila, zmena nastala akurát na poste domáceho asistenta trénera. Petra Tordu nahradil v tejto funkcii aktuálny kouč Levíc Michal Madzin. Ten už pôsobil v tejto funkcii v roku 2017. „Veľmi si vážim dôveru a šancu, potešilo ma to. Zároveň je to záväzok zlepšiť sa v určitých očakávaných aspektoch. Od mnohých ľudí som počul len pozitívne reakcie na tohtoročné leto v reprezentácii a preto sa teším, že v budúcnosti budem môcť byť súčasťou tohto procesu," uviedol tréner Patriotov.