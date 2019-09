Dievča z holičstva šlo do Hollywoodu, odkiaľ dobylo svet. Famózna Greta Garbo by dnes mala 114 rokov

Kristián Plaštiak

Herecká kariéra Grety Garbo trvala od roku 1920 do roku 1941. — Foto: Wikimedia CC

ŠTOKHOLM 18. septembra - Jej filmy si pamätajú naozaj iba pamätníci, no žiara jej hviezdy a sláva osobnosti trvajú dodnes. Greta Garbo bola švédskou herečkou, ktorá si za krátkych dvadsať rokov podmanila fanúšikov filmu. Ako sa z dievčaťa, ktoré vo svojich štrnástich rokoch muselo odísť zo školy a živiť sa ako holička či predavačka klobúkov, stala hviezda svetového formátu? Toto je príbeh Grety Garbo a Dobré noviny vás ním prevedú.

Z holičstva do Hollywoodu, Gretin americký sen

Ako sme už napísali, Greta pracovala už ako štrnásťročná. Zomrel jej otec, takže bola nútená odložiť svoje vzdelanie a zamerať sa na prácu. Jej prvá pracovná skúsenosť sa viaže s holičstvom, druhá s predávaním klobúkov v obchodnom dome. Práve tam nakrútila aj niekoľko reklamných filmov. V roku 1922 si ju všimol režisér Erik Petscher a ponúkol jej rolu vo filme Tulák Peter (Luffar Petter).

Povzbudená a plná snov začala navštevovať Kráľovskú divadelnú akadémiu. V roku 1923 sa objavila v hlavnej úlohe grófky vo filme Gösta Berling (Gösta Berlings saga), ktorý bol nakrútený podľa románu Selmy Lagerlöfovej. Režisér Mauritz Stiller jej zároveň zmenil meno na Garbo (narodila sa ako Greta Lovisa Gustafsson).

Účinkovala ešte v nemeckom filme Ulička, kde niet radosti (Die Freudlose Gasse) a po ňom nasledovala cesta za Atlantický oceán, kde na ňu čakal Hollywood. Spoločnosť MGM ponúkla miesto Mauritzovi Stillerovi a ten trval na tom, aby uzavreli zmluvu aj s herečkou Gretou Garbo. Prezident spoločnosti Louis B. Mayer nemal inú možnosť ako režisérovo odporúčanie prijať.

Greta vo svojej prvej veľkej úlohe vo filme Gösta Berling. Foto: Wikimedia CC

Dve tváre filmu za „veľkou mlákou“

Prvým hollywoodskym filmom švédskej herečky bola Moderná Carmen (Torrent). Jej výkon ju katapultoval do svetla reflektorov, zatiaľ čo Mauritz Stiller iba paberkoval. Po neúspechu za „veľkou mlákou“ sa radšej vrátil domov do Švédska. V ďalšom roku sa objavila na plátne po boku Johna Gilberta, slávneho predstaviteľa milovníckych rolí. Účinkovali spolu vo filmoch Telo a diabol (Flesh and the Devil) a Anna Kareninová (Love), kde Greta stvárnila hlavnej protagonistky príbehu. Pár sa pri nakrúcaní zblížil a istý čas spolu žil. Plánovali dokonca svadbu, na tej sa však Greta neukázala, a tak sa ich vzťah skončil smutne.

Švédska herečka s Johnom Gilbertom tvorila pár na plátne aj mimo neho. Foto: Wikimedia CC

Dobyla filmový svet

V 30. rokoch sa na filmových plátnách začali objavovať snímky s hovorovým slovom. Prvý takýto film, v ktorom sa Greta objavila, niesol názov Anna Christie. Tvorcovia na jeho propagáciu použili slogan: „Garbo hovorí“. Nasledovala celá plejáda úspešných filmov, ktoré pomohli Grete dobyť svet. Vypuknutie druhej svetovej vojny však vyústilo v filmovému úpadku. V roku 1941 sa Greta objavila vo filme Žena dvoch tvárí (Two-Faced Woman) a potom opustila Hollywood a odišla do New Yorku.

Pracovné ponuky sa jej neprestali hrnúť, no Greta všetky odmietla. Akoby pre ňu neexistoval iný filmársky svet, ako ten hollywoodsky. V roku 1951 sa stala občiankou Spojených štátov amerických a všetok svoj čas trávila v záhradke, kde sa starala o kvety a pestovala zeleninu. Filmová hviezda našla pokoj v duši. Milovala prechádzky, počas ktorých sa ešte vždy „musela“ skrývať za obrovskými slnečnými okuliarmi.

„Vyslúžilá“ herečka pri podpisovaní občianstva USA v roku 1950. Foto: Wikimedia CC

Zomrela 15. apríla 1990 vo veku osemdesiatštyri rokov na zápal pľúc a zlyhanie obličiek v nemocnici. Jej spopolnené ostatky sú pochované na cintoríne Skogskyrkogården v hlavnom meste jej domoviny, Štokholme. Nikdy sa nevydala a nikdy nezanechala žiadne potomstvo.

Na snímke miesto posledného odpočinku slávnej herečky Grety Garbo. Foto: Wikimedia CC

Dvadsaťjeden rokov hereckej kariéry jej vynieslo štyri nominácie na Cenu akadémie. V roku 1954 jej bola udelená Čestná cena akadémie za nezabudnuteľné herecké výkony, zároveň bola označená za najkrajšiu ženu, aká kedy žila. Slávny chodník v Los Angeles nesie hviezdu aj s menom Grety Garbo.