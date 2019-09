Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Mária Čírová: Raz som spievala dievčatku v umelom spánku. Nikdy nezabudnem na slová jej mamy

Skvelá speváčka, skladateľka, ale v prvom rade manželka a hrdá matka dvoch detí. Mária Čírová by si vo svojom živote nemenila nič a je vďačná, že jej hudba pomáha ľuďom.

BRATISLAVA 22. septembra - Mária Čírová nepochybne patrí k najúspešnejším a najobľúbenejším speváčkam na Slovensku. Popri rozbehnutej kariére zvláda aj ukážkový rodinný život. S manželom Mariánom Kachútom tvoria pár už 11 rokov a vychovávajú spolu 2 deti, Huga a Zoe. Hoci pozvánok na rôzne spoločenské akcie má neúrekom, ona trávi radšej čas so svojou rodinou. „Uvedomujem si, že spoločenské akcie patria k mojej práci, ale moja rodina je pre mňa na prvom mieste. Vždy som chcela byť dobrou mamou a dobrou manželkou a to že pri tom mám možnosť aj spievať, to je pre mňa úžasné. Po každom koncerte sa ponáhľam za deťmi domov, aby som ich stihla ešte pred spaním a ráno ich chcem odprevadiť do školy. To sú moje priority," hovorí Mária. Hudba ju sprevádza aj vo voľnom čase, kedy sa nevenuje spevu, ale hrá na klavíri. Možno nie veľa ľudí vie, že Mária je skvelá klaviristka. „Rada si hľadám staré noty ešte z čias môjho štúdia na konzervatóriu a pri hraní si zaspomínam na moje študentské časy a na ľudí, ktorých som vtedy spoznala,“ povedala pre Dobré noviny Mária Čírová.

Deti zistili, že ich mama je známa speváčka, vďaka okoliu

„Ľudia naokolo začali hovoriť našim deťom, že som známa speváčka a že ma majú radi. Zoe a Hugo to vnímajú od škôlky, odkedy si všimli, že každá mamička sa mi zdraví aj napriek tomu, že sa nepoznáme,“ vysvetlila v rozhovore sympatická speváčka. Aj keď sú to deti hudobníkov, nikdy na nich netlačili, aby sa venovali hudbe, no predsa jablko nepadá ďaleko od stromu. „Zapísali sme ich na hodiny klavíru, ale im zrazu nestačilo sedieť doma za klavírom len 10 minút. Môj syn dokáže hrať aj dlhé hodiny. Hráme aj spoločne a naozaj za krátku dobu si dokáže zapamätať melódiu. Dcéra zase začala spievať a naposledy krásne zaspievala aj na svadbe mojej sestry. Tú hudbu majú proste aj oni v krvi,“ vysvetľuje speváčka. Deti dokonca hrajú aj v kapele a majú už za sebou pár vystúpení.

Čo skladba to hit. Máriine pesničky sa tešia veľkej obľube a spolupráca s Benom Christovaom na skladbe Padám má už 18 miliónov videní na YouTube. „Mne na tých číslach až tak nezáleží. Každú skladbu robím s najväčšou láskou a vášňou. Keď ma oslovil tím Bena na spoluprácu, potešilo ma to, lebo sa mi páčil aj film, aj myšlienka toho celého. Určite som nečakala, že to bude taký hit, ale som vďačná za to, že sa to ľuďom páči,“ porozprávala o svojom úspechu. Hoci ide o duet, fanúšikovia speváčky chcú počuť túto pesničku aj na jej koncertoch.

Už odmalička tvrdila, že bude speváčkou

„Naozaj verím v zázraky. Aj môj celý život je zázračný. Niekedy sa pristihnem pri tom, že od rána do večera len ďakujem za všetko, čo mám. Netvrdím, že môj život je bezproblémový, aj u mňa sa dejú nepríjemné veci. Snažím sa ale vnímať veci také, aké sú a keby neboli tie zlé a ťažké veci, tak by som možno nevedela oceniť tie krásne,“ hovorí úprimne. Mária bola odmalička cieľavedomá. Podľa jej slov sa dá všetko v živote dosiahnuť, ak človek naozaj chce. Už odmalička jej vraj bolo jasné, že bude speváčkou: „Keď sa pani učiteľka v prvom ročníku na základnej škole opýtala, čím chceme byť keď budeme veľkí, ja prvá som sa prihlásila a povedala som, že ja budem speváčkou,“ spomína.

Hudba lieči nielen Máriu, ale aj ľudí okolo nej

Tie najinšpiratívnejšie pesničky u nej vznikali práve vtedy, kedy si potrebovala urobiť taký nadhľad nad vlastným životom. Všetky myšlienky a situácie si ukladá do svojej tvorby, a následne sa ľudia tými skladbami inšpirujú. To, že hudba lieči, videla aj na vlastné oči. „Keď som prišla na oddelenie detského kardiocentra, zaspievala som pri postieľke jednej dievčine, ktorá len ležala. Všetci naokolo mali pocit, že nič nevníma, ale ja som si k nej ľahla, pohladkala ju a zaspievala pesničku Unikát. Nikdy na ten moment nezabudnem. Matka dievčatka mi povedala, že ona cítila, že jej dcéra vnímala môj spev a že jej tvár bola iná,“ opísala silný moment speváčka.

Mária a Marián mali svadbu po 9 rokov spoločného života Foto: Facebook/Mária Čírová

„V roku 2016 som chcela skončiť s hudbou. Potrebovala som zvoľniť tempo a byť viacej s rodinou."

Mária sa vydala za svojho manžela Mariána deväť rokov potom, ako sa dali dokopy. Hostia sa ich na svadbe pýtali, ako je možné, že sa zobrali až po takej dlhej dobe. Speváčka vysvetlila, prečo čakali tak dlho: „S manželom sme si pred 11 rokmi povedali, že to spolu dáme a keď to niekoho z nás nebude už baviť, tak si to navzájom povieme. Prežívame spolu pekný život a neprejde jeden deň bez toho, aby sme si povedali, ako sa máme dobre.“ Speváčka sa doteraz radí radou svojho dedka, ktorý jej ešte v mladosti povedal, že láska môže rásť. „Až teraz v dospelosti som pochopila, čo mi dedko chcel vtedy povedať. Jeho slová sa mi vryli do pamäti a naozaj to teraz tak cítim s mojím manželom, že spoločne rastieme a s nami aj naša láska,“ vysvetlila. Hoci má umelkyňa veľa pracovných povinností, priority si určila ešte včas. V roku 2016 chcela s hudbou skončiť, lebo každý na ňu tlačil. Keď ale začala viac času tráviť s rodinou a cez leto nemať žiadny koncert, opäť nabrala energiu na prácu, ktorú najviac miluje.